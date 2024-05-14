Найкоротший шлях для наступу на Київ: експерт назвав цінність Сумського напрямку для путінської армії

Після заяви очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова про ймовірність наступу російської армії на Суми, оцінку ситуації надав колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

В коментарі для ТСН.ua експерт зауважив, що Сумський напрямок є одним з найкоротших шляхів між Росією та Києвом.

"Вже зараз на Сумщині, на прикордонні дуже гучно. Ситуація там досить динамічна. Окупанти задіюють по прикордонню КАБи, міни, артснаряди, там діють російські ДРГ. Останні не просто заходять, щоб подивитись, а буквально розвідують те, де у нас слабкі місця в оборонних та захисних лініях. Їм, ДРГ, важливо створити відповідну мапу поля бою, щоб атакувати там, де у нас найбільш складна ситуація і найбільш слабка оборона", - каже Владислав Селезньов.

За його даними, наразі на території Курської області у ворога накопичено 10,5 тисяч особового складу.

"Але зараз здійснюється передислокація щонайменше 14 ешелонів, де 3 тис. – 3,5 тис. особового складу і до півтисячі одиниць озброєння та військової техніки. Цього, 14 тис. особового складу, замало, щоб атакувати, а тим більше захопити Суми. А створити нам певні проблеми в прикордонні – так", - каже експерт.

Та зауважує: "Зверніть увагу, що на Сумщині бої точаться на відстані 3-5 км від кордону. Далі у ворога фізично немає ресурсу просуватися вперед".

На питання про те, чому для ворога важливий Сумський напрямок, Селезньов відповідає так: "Це один з найкоротших маршрутів в напрямку Києва. Але щоб цей шлях подолати, загарбникам потрібно зламати наш спротив. Для цього потрібні ресурси, яких у ворога немає і в осяжній перспективі ми їх там не бачимо. 14 тисяч – це не 140 тисяч. Тому я думаю, що певною мірою це намагання розтягнути наші стратегічні резерви. Зараз у нас надскладна ситуація на східному фланзі російсько-українського фронту. Краматорський, Покровський напрямок – там пекло. Наші підрозділи, замість того, щоб посилювати цю ділянку фронту, змушені відправлятись на північ Харківської області".

За словами Селезньова, ворожа армія скоріш за все керується установкою, що чим більше вона розтягне фронт, то тим легше їй буде атакувати на головному напрямку.

"На літню кампанію у ворога ключова місія – це повна окупація Донечини. Для того, щоб змусити нас розтягувати наші резерви, вони будуть проявляти активність не лише на півночі Харківської області, в перспективі – на Сумщині, але й на півдні Запорізької області. Там таке саме пекло. Масштаби дещо менші, але і туди нам треба спрямовувати певні резерви, щоб стабілізувати ситуацію на всій ділянці фронту", - резюмує колишній речник Генштаба ЗСУ.

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