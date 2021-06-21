Найкоштовніша знахідка української археології була здійснена рівно 50 років тому: історія скіфської Пекторалі

Останніх свідків «золотого періоду» української археології поїдає іржа й забуття

Золоту скіфську Пектораль - найпевніше, найдорожча річ, яку будь-коли діставали з української землі, знайшли рівно 50 років тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Зробив це археолог Борис Мозолевський, який усе своє життя присвятив розкопкам скіфських курганів. Саме він переконав досліджувати курган Товста могила, усупереч обставинам, але з великою вірою! І саме віра та здатність переконати інших не підвели Мозолевського. За Пектораль він отримав премію і минулим числом його взяли на роботу в Інститут археології. Саме Пектораль захистила його від можливих репресій, і саме він зробив усе, щоб ця знахідка залишилася в Україні.

Ведуча ТСН Лідія Таран минулого року знайшла місце, звідки дістали безцінну прикрасу скіфського царя. І навіть позначила це місце табличкою про це. І весь рік знахідка була присутня в її житті, от і зараз, вона в музеї історичних коштовностей України уперше показує справжню Пектораль удові того, хто відкрив її світові - Вірі Мозолевській.

«Як казав Борис - золота моя доню. Він коли її підняв із цієї багнюки, перше що він зробив, він її поцілував немиту», - розповідає жінка.

Знахідка була зроблена у Покрові - місті гірничо збагачувального комбінату та кар’єрів. Колись степи прикрашали кургани, а тепер шламовідстійники та зони кар'єрів - жартують тут. Щоправда, коли степ квітує – це однаково красиво.

Пектораль знайшли на глибині 8 з половиною метрів. Перед тим як роторні екскаватори підуть вглиб, археологам дають доступ до курганів. Але Товста могила, де і ховалась прикраса скіфського царя, ніколи не потрапляла в зону розширення кар’єрів. Тут депо і залізниця. І високі ґрунтові води. Копати тут ніхто не хотів. «Борис казав, що в археологію ідуть убогі і одержимі. Так Борис був одержимий і йому везло на таких же одержимих людей», - розповідає вдова.

Мозолевський був упевнений, що тут є скарби. І 21 червня 1971 року зачепився за щось гостре. То був ріг кози, зображеної на пекторалі.

Новини України: пів століття тому археолог Мозолевський віднайшов скіфську пектораль

У місті є парк імені Мозолевського. А в ньому красивий пам’ятний знак. Чи з’явилось хоч якесь нагадування на місці самої Товстої могили, де знайшли скарб? Та серед рейок і шпал лишається лише табличка, яку встановила ТСН. У чиновників руки до пам’ятки не дійшли.

Окрім того, є ще одна визначна місцина - майже 30 років на пагорбах річки Базавлук базувався табір археологічної експедиції. «Тут було влаштоване ціле містечко, було для відпочинку людей», - розповідає місцевий краєзнавець Мирослав Жуковський.

Він пригадує, що саме сюди привозили на ночівлю найцінніші знахідки. Саме тут в оточенні кам’яних баб та древніх стел у розмальованих вагончиках постійно жили археологи. У камералку до Мозолевського приїжджала на літо дружина Віра. «Це було райське місце, як ми приїхали, єдине, що я пам’ятаю – запах чабрецю. Так пахло цим чабрецем», - пригадує дружина археолога.

Мозолевський вудив рибу, вечорами співав і читав свої вірші.

«Ви знаєте трапилася настільки неймовірна історія , що даже прикро про неї згадувати. Ми приїхали в листопаді 2011 року на це місце і ми бачимо, як ті бульдозера все це ламають, все це крушать і доля експедиції і бази зависла», - додає краєзнавець.

Вагончики із табору за бетонною загорожею, останніх свідків «золотого періоду» української археології поїдає іржа й забуття. А сама Пектораль залишається найкоштовнішою знахідкою усієї української археології.

«Мені аж не віриться, що вона така прекрасна. Я дивлюся зараз оці розмови про великий герб України і я думаю - у нас є така цінність, чому в цей герб не ввійшла хоч якимось елементом. Це ж наша спільна гордість», - переконує дружина Мозолевського.

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