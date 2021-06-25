"Найкраще втамовує спрагу": шеф-кухарка поділилася неочікуваним рецептом освіжного смузі

Шеф-кухарка порадила боротися зі спекою за допомогою соленого смузі, адже солодкий лише "додає відчуття спраги".

Шеф-кухарка Віталіна Гулузаде переконана у тому, що влітку найкраще втамовувати спрагу за допомогою соленого смузі.

Одним із рецептів освіжного коктейлю вона поділилася в етері випуску ТСН 19:30.

За словами шеф-кухарки, солодкий смузі "додає відчуття спраги і не освіжає".

Тому вона пропонує спробувати мікс із подрібнених у блендері огірків, цукіні, селери та зелені, зокрема кропу, петрушки і кінзи. До овочів також рекомендується додати вершки.

"Ці овочі одне одного доповнюють, - зазначає Гулузаде. - Селера і огірок - це освіжні продукти, які, можна сказати, вбивають спрагу. Це краще, ніж банановий чи яблучний смузі, тому що він більш поживний і ситний".

Вона додала, що такий коктейль впевнено можна вживати "після шостої вечора", адже він є низькокалорійним. Більше детально із процесом приготування пропонуємо ознайомитися у відеоролику:

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Як повідомлялося, у Києві метеорологи зафіксували температурні показники, які перевищили одразу кілька рекордів.

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