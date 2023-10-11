Найкращий дрон-розвідник ЗСУ: як унікальний БПЛА корегує вогонь по російській техніці та ППО

Український дрон на озброєнні ЗСУ від початку повномасштабної війни.

На озброєнні ЗСУ від початку повномасштабної війни є дрон-розвідник "Фурія". Його росіяни побоюються, оскільки радіус його дії 50 кілометрів і він є загрозою для окупантів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Технічні характеристики "Фурії"

Українські безпілотники активно працюють у Донецькій області. Військові кажуть, що “Фурія” - один із кращих українських БПЛА. Це безпілотник тактичного рівня, піднімається у небо на висоту до двох з половиною кілометрів.

Вглиб до противника залітає на п'ятдесят кілометрів і здатен провисіти в повітрі понад 3 години. На озброєнні - камера. Це - ідеальні характеристики, аби розвідувати вздовж лінії фронту і за потреби коригувати туди артилерію.

"Коли в Генштабі звітують про знищення ворожої техніки, або, наприклад, контрбатарейну боротьбу - то все починається саме звідси. Аеророзвідки, очі артилерії, шукають ворожі цілі", - каже кореспондент ТСН Іван Петричак.

Екіпаж дрона - чотири людини. Пілот Сергій веде дрон за лінію зіткнення. Іван - оператор наведення.

Робота аеророзвідників на фронті

Як працює дрон по ворожій техніці

Дрон полює на російські танки та гаубиці. Українські військові засікли одну з них та навели вогонь артилерії. Далі - дорозвідка територій, спостереження за пересування техніки, виявлення місць дислокації і складів ворога.

Коли заряд аккумулятора дрона потрохи закінчується, на зворотному шляху з'являється ще одна ціль - ворожа ППО. "Фурію" зі стрілецької зброї не збити, проте російська система ППО "Стріла" може це зробити, а тому помітивши її, дрон корегує вогонь артилерії.

Знищення техніки окупантів

На рахунку підрозділу аеророзвідників 56-ї бригади таких знищених машин ППО противника - вже кілька

"Гармати є знищені, Д-30, "Мста", САУ є. Три склади", - кажуть військові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Фурія" не дає жити росіянам! Вони і не підозрюють, що вже на прицілі

Нагадаємо, Буданов назвав головну ціль безпілотників для атак на території РФ.

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