Найкрасивіша українка Яремчук розповіла, як готується до міжнародного конкурсу в Пуерто-Рико

21-річна переможниця "Міс України-2021" Олександра Яремчук їде на міжнародний конкурс у Пуерто-Рико.

Іще ніким небачена сукня "Міс України" Олександри Яремчук, у якій вона поїде на міжнародний конкурс "Міс світу" у Пуерто-Рико. А також відповідь на запитання, яким найбільше цікавляться користувачі соцмереж - із ким зустрічається найкрасивіша українка.

Відповіді на ці запитання – у сюжеті ТСН.19:30.

21-річна дівчина - з містечка Калинівка Вінницької області. Її день розпочинається з майстер-класу з макіяжу. За умовами світового конкурсу, учасниці повинні фарбуватися самі. Зараз дівчина вчить танець, який вона покаже на міжнародному конкурсі. Номер ставить іменитий танцівник Дмитро Жук. Танцюватиме Олександра 2 хвилини і за них треба встигнути показати себе в усій красі. Дмитро ученицею пишається. Постановку вона запам'ятала лише за три репетиції.

Після макіяжу і репетицій Олександра їде на першу примірку фінальної сукні. У кінцевому результаті сукня буде пишнішою - матиме підспідничник і, можливо, додадуть рукави. Сама спинка буде з камінням, корсет буде максимально розбавлений густим камінням.

У якій сукні Олександра Яремчук поїде на "Міс Світу" та з ким вона зустрічається | Новини України

На завантаженість після виграшу "Міс Україна" не скаржиться. Хіба що, її постійна зайнятість трохи вплинула на стосунки. Коли рано йде з дому і пізно повертається, це не дуже до вподоби хлопцеві Олександри. На запитання, хто він, дівчина відповідає: "Він в IT-сфері".

З відкритих джерел дізнаємося, що дівчина, яка щойно закінчила університет, ніде досі не працювала, вже стала бенефіціаром фірми, яка пов'язана з продажами комп'ютерної техніки та IT-технологіями. Хлопець міс – 36-річний Андрій Дегода, член родини бізнесменів, яка посідає 45-те місце в українському списку Forbes за прибутками.

За словами організаторів, дівчина не розкривала свого обранця, бо ще не вийшла за нього заміж. За контрактом переможниці конкурсу не можна одружувати й народжувати впродовж року. Тож якщо в планах Андрія була пропозиція, парі доведеться зачекати.

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