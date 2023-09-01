"Найліпші ідеї о 4-5 ранку": Буданов розповів, коли знаходить час на сон

Буданов зізнався, що йому найкраще думається вдосвіта.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як будує свій робочий графік і коли знаходить час для відпочинку.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Буданов зізнався, що йому найкраще думається і приходять найліпші ідеї о 4-5 ранку. Себе він називає жайворонком.

"В мене переривчастий сон здебільшого. Але якщо є нормальні умови, то я дуже рано можу засинати", – каже керівник ГУР.

Водночас він зізнається, що не вживає ніяких енергетиків для бадьорості

"Я, навіть, каву не пʼю. Ну кава мені не подобається давайте так, нема тут якогось секрету особливо. Ну що інше енергетики дружина не дозволяє, каже – "серце посадиш" – ну, а іншого не бачу, скажімо", – зазначив Буданов.

Раніше Кирило Буданов висловився про те, чому Китаю невигідний військовий програш РФ у війні.

Також він розповів, чи є сенс мирних переговорів з Росією.

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ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю БУДАНОВА: на якому ми етапі війни, коли підемо на Росію та що з перемовинами

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