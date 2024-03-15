Найманці на боці Росії: як окупанти вербують іноземців на війну проти України та що їм обіцяють

Росіяни все активніше заманюють найманців-іноземців воювати проти України. Але часто на полі бою ті опиняються без знання мови, не проходять навчань. Нерідко найманці самі здаються у полон, бо розуміють, що на передовій проживуть лічені години.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Найманці розповіли, як їх завербувала Росія

У російській формі - громадяни Сомалі, Куби, Непалу і Сьєрра Леоне. Із журналістами з усього світу спілкуються уже як військовополонені. Всі вони воювали на стороні окупанта. Із невеселими обличчями згадують, як опинилися у Росії. Хтось плаче. Нарікають, у їхніх планах щось явно пішло не так.

Мохамеду – 20 років. Каже, у рідному Сомалі не бачив перспектив. В Тік-Ток натрапив на рекламу роботи в Росії, що обіцяла золоті гори. Але його професія мрії виглядала інакше.

"Я опинився на передовій. Не знав мови. Був коло Мар'їнки. Якби розумів, що піду воювати – ніколи б не погодився", - каже він.

Річард у рідному Сьєрра Леоне був військовим, але через стан здоров'я змінив роботу. Твердить, до Росії прилетів на заробітки, по туристичній візі. Планував працювати за цивільними напрямами. Він підписав папери про роботу і лише потім дізнався - воюватиме.

"Обіцяли, що я пробуду на війні кілька тижнів, а потім знайдуть іншу роботу!", - каже він.

Найманці, які воювали проти ЗСУ

Росія пропонує найманцям 2 тисячі доларів

Росія нині активно вербує людей із бідних країн глобального півдня, визнають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Бійцям-іноземцям пропонують в середньому по 2 тисячі доларів на місяць і контракт на рік. Даріо у себе на Кубі працював спочатку вчителем географії, а потім займався музикою. Ці прибутки були неспівмірними із тим, що пропонував окупант.

"Мені пропонували 250 тисяч рублів. Ці гроші заплатили. На Кубі у мене була зарплата 5 доларів на місяць", - каже він.

Російські рекрутери нерідко обіцяють, що люди нібито займатимуться цивільними справами, комусь пропонують роботу охоронцями, чи службу на 3 лінії оборони. Лише одиниці кажуть, що проходили певний бойовий вишкіл. Тому, коли опиняються на передовій – то не встигають прослужити і місяць.

Який статус найманці мають в Україні

Більшість із нинішніх полонених твердять, про війну нібито узагалі не здогадувалися. Хоча ці слова далеко не завжди є правдою. Чимало людей свідомо йшли воювати - і саме у боях їх захопили наші військові. Хтось же - справді сам здався в полон. Утім для світу всі вони уже однаково злочинці. Міжнародне право забороняє бути найманцем. Тож на усіх чекає суд. Поки цього не відбулось - Україна сприймає їх як військовополонених. Як і росіяни – вони отримують триразове харчування, нормальні умови утримання та гуманне поводження.

Нині окупант активно рекламує у соцмрежах неймовірні перспективи для таких людей. Але Україна нагадує для більшості найманців-іноземців - гонитва за рублем закінчується смертю. Тому представники проєкту "Хочу жити" - радять їм здаватися.

Уважніше ставитися до російського вербування закликають й уряди країн, звідки їдуть найманці. Вони повинні пояснювати людям, що це злочин, а не спосіб заробітку. А війна на стороні зла – намарно утрачене життя.

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Нагадаємо, до тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, 22 лютого прибули темношкірі російські найманці. За даними партизанів, вони вже беруть участь у штурмах на річці Дніпро.

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