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Найманці РФ другу добу обстрілюють мирне населення, ситуація загострюється: що відбувається на Донбасі

Найманці РФ другу добу обстрілюють мирне населення, ситуація загострюється: що відбувається на Донбасі

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Найманці РФ другу добу обстрілюють мирне населення, ситуація загострюється: що відбувається на Донбасі

ТСН.ua

Уже відомо про щонайменше три десятки пошкоджених будинків.

Понад пів сотні обстрілів українських позицій від початку доби, вогонь уздовж усієї лінії розмежування. На фронті триває загострення, стріляють з окупованих територій здебільшого із забороненої Мінськими домовленостями важкої зброї. 

Про ситуацію з фронту – у сюжеті ТСН.19:30.

Обстріли КПВВ "Щастя"

На відео, яким поділився командувач ЗСУ Валерій Залужний, видно наслідки обстрілу контрольно-пропускного пункту "Щастя". Це зафіксували камери спостереження. Прикордонники показали, що пошкоджена споруда, але, на щастя, люди не постраждали.

Врубівка

Сьогодні, 18 лютого, на Луганщині гуманітарні місії працювали і у населеному пункті Врубівка. Людям привезли будівельні матеріали та психологів, оскільки через руйнування цивільної інфраструктури багато із людей переживають, і обстріли чутно просто вдень.

Новини з фронту: російські війська другу добу тероризують обстрілами мирних жителів

Новини з фронту: російські війська другу добу тероризують обстрілами мирних жителів

Троїцьке

Проросійські бойовики обстріляли і Троїцьке. Там вчора отримав бойове травмування боєць. Сьогодні, 18 лютого, на щастя, в нас доба минає без втрат, не зважаючи на велику кількість обстрілів.

Світлодарська дуга

Незаконні формування РФ гатять і районі Світлодарської. Обстріли тривають протягом 17-18 лютого. Вчора найманці Росії били більш прицільно, розповідає боєць Сашко. Ще один військовий - Олексій каже: прильоти ворожої артилерії не злякали. Командир порахував, що по 4 позиціях за півтори доби вгатили 19 разів – майже все снарядами і мінами. Бійці обіцяють: позиції втримають, в них просто немає вибору

"Ми всі підбадьорилася, настрій бойовий і бадьорий. Головне – збереження життя та здоров'я особового складу, а там ми вже далі розберемося", - говорить військовослужбовець ЗСУ Григорій.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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Автори: Наталя Нагорна, Олексій Асавчук та Микола Головко

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