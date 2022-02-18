Найманці РФ другу добу обстрілюють мирне населення, ситуація загострюється: що відбувається на Донбасі

Уже відомо про щонайменше три десятки пошкоджених будинків.

Понад пів сотні обстрілів українських позицій від початку доби, вогонь уздовж усієї лінії розмежування. На фронті триває загострення, стріляють з окупованих територій здебільшого із забороненої Мінськими домовленостями важкої зброї.

Про ситуацію з фронту – у сюжеті ТСН.19:30.

Обстріли КПВВ "Щастя"

На відео, яким поділився командувач ЗСУ Валерій Залужний, видно наслідки обстрілу контрольно-пропускного пункту "Щастя". Це зафіксували камери спостереження. Прикордонники показали, що пошкоджена споруда, але, на щастя, люди не постраждали.

Врубівка

Сьогодні, 18 лютого, на Луганщині гуманітарні місії працювали і у населеному пункті Врубівка. Людям привезли будівельні матеріали та психологів, оскільки через руйнування цивільної інфраструктури багато із людей переживають, і обстріли чутно просто вдень.

Новини з фронту: російські війська другу добу тероризують обстрілами мирних жителів

Троїцьке

Проросійські бойовики обстріляли і Троїцьке. Там вчора отримав бойове травмування боєць. Сьогодні, 18 лютого, на щастя, в нас доба минає без втрат, не зважаючи на велику кількість обстрілів.

Світлодарська дуга

Незаконні формування РФ гатять і районі Світлодарської. Обстріли тривають протягом 17-18 лютого. Вчора найманці Росії били більш прицільно, розповідає боєць Сашко. Ще один військовий - Олексій каже: прильоти ворожої артилерії не злякали. Командир порахував, що по 4 позиціях за півтори доби вгатили 19 разів – майже все снарядами і мінами. Бійці обіцяють: позиції втримають, в них просто немає вибору

"Ми всі підбадьорилася, настрій бойовий і бадьорий. Головне – збереження життя та здоров'я особового складу, а там ми вже далі розберемося", - говорить військовослужбовець ЗСУ Григорій.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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Автори: Наталя Нагорна, Олексій Асавчук та Микола Головко