Наймасовіший розстріл полонених: окупанти убили 16 українських бійців — огляд

Російські окупанти вкотре жорстоко вбили українських бійців. Воїни ЗСУ здалися в полон, після чого їх вивели у поле й розстріляли. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою. На жахливий злочин росіян вже відреагували уповноважений ВР з прав людини та генпрокурор.

Про жорстокість та рівень варварства росіян, який неможливо осягнути, розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Російські окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

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“Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва”, - пише Офіс генпрокурора.

Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - повідомили в Офісі генпрокурора.

Реакція омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу такого злочину росіян.

“У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на Покровському напрямку. Це аж 16 солдатів, які, відповідно до Женевських конвенцій, повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон. Однак країна-нелюд вчергове порушила МГП та Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених. Вкотре виконую свою місію і як Омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та Міжнародному комітету Червоного хреста! Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність!” - написав він.

Як росіяни страчують полонених

На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами - не рідкість. Останнім часом у мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео.

Зокрема, 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів.

В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

Звірства російських військових

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника – обезголовили його.

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. В квітні 2023-го року у мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову.

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Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео “остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста”. За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування.

Згодом американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій.

І, звичайно, не можна забути оприлюднене 6 березня 2023 року відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже “Слава Україні”.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише 2023 року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Російські військові від початку грудня 2023 року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 11 вересня було відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.

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