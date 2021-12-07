Наймасштабніша ДТП за рік: як почуваються потерпілі та що стало причиною трагедії під Черніговом

Наймасштабніша ДТП за рік: як почуваються потерпілі та що стало причиною трагедії під Черніговом

Через аварію завтра на Чернігівщині оголосили день жалоби.

Під Черніговом у вівторок вранці фура лобом у лоб зіткнулася з маршруткою. В аварії загинули 13 людей, за життя ще сімох потерпілих борються медики - серед них 16-річний хлопець. Водій вантажівки вижив, усі загиблі прийшлися на мікроавтобус. Аби визволити людей з-під купи заліза, знадобилося три команди рятувальників.

Про те, як зараз почуваються потерпілі та що стало причиною трагедії - 7 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Відомо, що маршрутка їхала з села Борзни до Чернігова. Вантажівка рухалася у зворотньому напрямку. Попередньо, водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Під час зіткення когось із пасажирів викинуло з маршрутки, інших навпаки - затисло. Потерпілих складали просто на дорозі. Їх з-під купи заліза іх діставали одразу десятеро рятувальників, допомагала поліція

Внаслідок аварії у вантажівки геть скривлена кабіна. Сама маршрутка "Борзна - Сосниця - Чернігів" геть пожмакана. Вона виїхала з автостанції пів на шосту ранку. До Чернігова не доїхала 20 кілометрів.

Спершу повідомляли про 11 загиблих. Уже в лікарні стало відомо, що кількість загиблих зросла до 13. Одна людина померла в кареті швидкої, травми були несумісні із життям. Ще одна під час операції. Усі вони - це пасажири та водій рейсового автобусу.

Лікарі від прогнозів поки утримуються, адже легких пацієнтів тут немає. Стан усіх медики оцінюють як середній та вкрай тяжкий. Загалом потерпілих сім. 16-річний хлопець зараз у дитячій лікарні, а ще одна людина в обласній. Обох уже прооперували.

Також читайте Одного із постраждалих у ДТП маршрутки і фури під Черніговом досі не можуть впізнати

Ще п’ятеро людей перебувають у Чернігівській лікарні № 2. Натепер не вдалося встановити особу ще одного з них. Сюди приїхали родичі, які сподіваються знайти своїх серед живих.

На базі цієї лікарні Чернігівська Облдержадміністаці розгорнула оперативний штаб. Тут працюють психологи. Вони, зокрема, надають допомогу рідним тих, хто вижив. Зараз вони в складному психологічному стані. І ще один штаб мають розгорнути поблизу моргу, куди звозять тіла загиблих.

Новини Чернігова: як почуваються постраждалі під час аварії за участю маршрутки

Серед потерпілих у лікарні водій фури. Саме його вантажівка, яка виїхала на зустрічну, кажуть у поліції, і спричинила трагедію. Водій порушив правила дорожнього руху. Автодорожники зазначають - ожеледиці на дорозі не було. О 23 годині туди виїжджала дорожня техніка для обробки та розчищення покриття.

Загиблого водія, від чиєї маршрутки залишилася лише купа металобрухту, звали Олександр, йому було 47, він їздив на цій маршрутці 4 останні роки. Удома в нього залишилося 2 дітей та дружина. Імена 12 інших загиблих будуть названі після того, як їх опізнають родичі.

Нагадаємо:

Через аварію, яка забрала життя 13 людей і травмувала ще сімох, завтра на Чернігівщині оголосили день жалоби. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

Читайте також: