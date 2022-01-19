Наймасштабніша фармацевтична афера: подружжя, яке продавло фальшиві ліки для онкохворих, постало перед судом

Обвинувачувані в справі свою провину заперечують, а потерпілі зазначають, що витратили на фейкові препарати не лише великі гроші, а й дорогоцінний час.

У Дніпровському суді столиці почали розгляд справу, яка триває вже кілька років і яку вже охрестили наймасштабнішею та найдорожчою фармацевтичною аферою в Україні.

Як повідомлялося 18 січня в сюжеті ТСН.19:30, на лаві підсудних опинилося подружжя, яке звинувачують у тому, що вони три роки продавали підробні медпрепарати. Слідчі стверджують - це була багатомільйонна оборудка. Учасників цієї мафіозної компанії затримали і в Сполучених Штатах, адже підробні препарати продавали в два десятки країн. Обвинувачувані в справі свою провину заперечують, а потерпілі зазначають, що витратили на фейкові препарати не лише великі гроші, а й дорогоцінний час.

Про масову фальсифікацію дорогих ліків заявили 2,5 роки тому у Держприкордонслужбі. У кінці травня 2019 року обшуки провели на 11 підприємствах. Тоді підробних ліків вилучили на кілька мільйонів гривень, а ще - 370 тисяч доларів готівки.

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Офіційно заявили - розкрита мафіозна схема - начебто з 2016 по 2019 роки у 18 країн світу продавали підробні ліки для боротьби з онкологією та гепатитом.

За півтора місяця до цього в США затримали двох українців, яких звинуватили у причетності до цієї схеми реалізації фальсифікату. Затримані в США визнали свою провину, їм винесли вирок - 3 та 5 років за гратами.

Прокурор Валерій Зимогляд розповідає: в Україні причетними до цієї справи виявилися півтори тисячі осіб. Але серед постраждалих - одна фармкомпанія та власне один чоловік онкохворої.

Підозрюваних у організації масових фальсифікацій ліків - пятеро. Один з них - в Індії, другий - в Азербайджані, один вже засуджений до 5 років. На лаві підсудних 18 січня - подружжя Олена Громова і Павло Бондаренко - вони на разі під заставою - за кожного з них внесли по три мільйони гривень.

У київському суді розглядають справу подружжя, яке три роки продавало фальшиві ліки для онкохворих

Судове засідання тривало менше 10 хвилин. Суддя Олександр Дзюба повідомив, що проти нього завів справу Офіс генпрокурора і заявив про самовідвід.

Якщо підробку ліків доведуть, то Громовій та Бондаренко загрожує санкція статті аж до довічного ув'язнення.

Нагадаємо:

У Житомирі завідувач одиного із відділень лікарні разом із своїм колегою перепродавали в аптеки безкоштовні ліки для онкохворих пацієнтів. Їх затримали.

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