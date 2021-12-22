Найменший пацієнт аеромедичного гелікоптера: лікарі двох областей об’єднались для порятунку 4-денного немовляти

Щойно крихітний Віктор окріпне, його заберуть на операцію.

Лікарі двох областей об’єдналися задля порятунку чотириденного немовляти. Малюк народився із складною вадою серця, через добу почав задихатися. Лікарі ужгородського пологового вирішили доправити немовля до дитячої лікарні у Львові, але часу було вкрай мало, тож викликали гелікоптер.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Львівські медики на аеромедичному гелікоптері поспішають до чотириденного малюка. Віктор народився з важкою вродженою вадою серця. Вже за добу почав синіти та задихатися, виникли судоми. Ужгородські лікарі покликали на допомогу львівських колег, які спеціалізуються саме на вадах дитячого серця.

«Атрезія легеневої артерії, яка потребує негайного оперативного втручання. В нас вийшло так організувати і дитину транспортувати до Львова, де її проводить операцію, яка дасть дитині змогу жити», - кажуть ужгородські медики.

Відстань між Ужгородом та Львовом завелика і швидкою їхати було б надто довго, бо малюк у критичному стані, тож медики вирішують задіяти медичну авіацію. Разом з мамою малюка беруть на борт. Хлопчик на кисневій підтримці, обкладений спеціальними грілками. Боксу для новонароджених в гелікоптері немає, тож весь шлях до Львова Віктор долає на руках в лікарки. Вже з летовища швидка мчить малюка до лікарні. Його ще раз обстежують.

«У дитини не правильно сформований один із клапанів серця, а також є дещо звужена легенева артерія», - пояснюють медики.

Як далі лікувати хлопчика, медики вирішують на консиліумі. «Це є критична вада серця, яка потребує і постійного введення медикаментів, щоб дожити до операції і в наступному кардіохірургічної корекції», - каже дитяча анестезілог першого територіального медичного об’єднання Львова Зоряна Іванюк.

Медичний гелікоптер доправив до Львова на операцію 4-денного хлопчика | Новини України

Малюка переводять під цілодобовий нагляд, на медикаментозну підтримку. Щосекунди кілька апаратів фіксують його стан. Його життя вже поза загрозою і все завдяки аеромедичній евакуації.

Віктор - чи не найменший пацієнт обласної медавіації, якого довелось екстрено доправляти на лікування.

«Швидкою ми б просто не встигли добратися, щоб врятувати життя мого синочка. Тому ми дуже вдячні за такий шанс. Час нас дуже підтримав і це так як остання надія в нас була, завдяки таким моментом я починаю вірити, що дійсно є добрі люди і дива є», - каже мама хлопчика.

«Коли запідозрено критично ваду серця, мова може йти про години і дуже важливо швидко доставити дитинку до того центру, де можуть надати висококваліфіковану допомогу. Раніше ці дітки транспортувалися до столицю, зазвичай ці транспортування відбувалися реанімобілів, що займало суттєво більше часу», - каже неонатолог першого територіального медичного об‘єднання Львова Віктор Бобик.

Щойно Віктор окріпне, його заберуть на операцію. Оперувати дитячі серця львівські медики розпочали у серпні 2020, з того часу вже вдалося врятувати 80 пацієнтів.

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