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"Найменший загинув на мамі, їх так і поховали, в одній труні": історія родини, яку росіяни спалили живцем у Харкові

"Найменший загинув на мамі, їх так і поховали, в одній труні": історія родини, яку росіяни спалили живцем у Харкові

Під час пожежі загинула вся родина - подружжя та троє дітей. Колаж ТСН.ua

Хрещена загиблих діток розповіла про зразкову родину та плани, які вже ніколи не здійсняться.

Вчора на Харківшині поховали родину Путятіних, яку живцем спалили росіяни, атакувавши АЗС поблизу їхнього будинку у Харкові. Як повідомили правоохоронці, йдеться про подружжя – 35-річну працівницю місцевої прокуратури Ольгу Путятіну, 38-річного Григорія Путятіна та трьох їхніх дітей. Наймолодшому з хлопчиків було 10 місяців, середньому – 4 роки, найстаршому – 7 років. Останній навчався у другому класі.

"Як і будь-які люди, вони мріяли жити щасливо та щоб здоровими були дітки. Вони були щасливими через те, що в них троє діточок, синочків. Для всіх трьох я була хрещеною", - розповіла в коментарі для ТСН.ua колега Ольги Путятіної Юлія Захарова.

За її словами, найстарший з хлопчиків, Олексійко, вже навчався у школі, у другому класі.

Крім цього, пані Юлія спростовує слова деяких дописувачів, які в соцмережах звинувачують родину в тому, що батьки не подбали про безпеку.

"Вони виїжджали з Харкова до Черкас, але потім повертались. Район, де вони мешкали у Харкові, до цього ніколи не обстрілювали. Було завжди тихо, тому що там немає ніяких підприємств", - уточнює пані Юлія.

Про загиблу Ольгу Путятіну Юлія Захарова розповідає так: "Я знаю її з першого курсу інституту, ми навчались разом. Для мене загибель цієї родини – велика трагедія. Я ще не зовсім усвідомлюю, що все це трапилось. Про Олю можу сказати, що вона була вкрай відповідальною людиною, дуже правильною. Можно погодитись, що народити третю дитину та ще під час війни – це не просто. Але вони не падали духом, будували плани, все робили для дітей".

Як стало відомо, найменший хлопчик, 10-місячне немовля, був похований в одній труні з мамою.

"Нам сказали, що таких діточок, яким не виповнилось одного року, ховають разом з мамою. Тим паче, він помер на ній…Про середнього хлопчика можу сказати, що він мріяв піти на бокс. Пам’ять про них буде в наших серцях", - додала пані Юлія. 

Моторошна загибель людей в Харкові

Днями через влучання російських дронів по нафтобазі у Харкові виникла пожежа, що перекинулася на приватний сектор. В одному будинку згоріли батьки і троє їхніх дітей - малолітні хлопчики. В іншому помешканні загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Тим часом керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що через високу температуру горіння фахівцям не вдалося встановити тіло семимісячного хлопчика. Кістки і тіло немовляти перетворилися на попіл, а тому фахівці будуть робити ДНК-експертизу. 

Крім того, у Харкові загинула літня пара з інвалідністю - це 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Зокрема, пенсіонер був паралізований.

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