"Найменший загинув на мамі, їх так і поховали, в одній труні": історія родини, яку росіяни спалили живцем у Харкові

Хрещена загиблих діток розповіла про зразкову родину та плани, які вже ніколи не здійсняться.

Вчора на Харківшині поховали родину Путятіних, яку живцем спалили росіяни, атакувавши АЗС поблизу їхнього будинку у Харкові. Як повідомили правоохоронці, йдеться про подружжя – 35-річну працівницю місцевої прокуратури Ольгу Путятіну, 38-річного Григорія Путятіна та трьох їхніх дітей. Наймолодшому з хлопчиків було 10 місяців, середньому – 4 роки, найстаршому – 7 років. Останній навчався у другому класі.

"Як і будь-які люди, вони мріяли жити щасливо та щоб здоровими були дітки. Вони були щасливими через те, що в них троє діточок, синочків. Для всіх трьох я була хрещеною", - розповіла в коментарі для ТСН.ua колега Ольги Путятіної Юлія Захарова.

За її словами, найстарший з хлопчиків, Олексійко, вже навчався у школі, у другому класі.

Крім цього, пані Юлія спростовує слова деяких дописувачів, які в соцмережах звинувачують родину в тому, що батьки не подбали про безпеку.

"Вони виїжджали з Харкова до Черкас, але потім повертались. Район, де вони мешкали у Харкові, до цього ніколи не обстрілювали. Було завжди тихо, тому що там немає ніяких підприємств", - уточнює пані Юлія.

Про загиблу Ольгу Путятіну Юлія Захарова розповідає так: "Я знаю її з першого курсу інституту, ми навчались разом. Для мене загибель цієї родини – велика трагедія. Я ще не зовсім усвідомлюю, що все це трапилось. Про Олю можу сказати, що вона була вкрай відповідальною людиною, дуже правильною. Можно погодитись, що народити третю дитину та ще під час війни – це не просто. Але вони не падали духом, будували плани, все робили для дітей".

Як стало відомо, найменший хлопчик, 10-місячне немовля, був похований в одній труні з мамою.

"Нам сказали, що таких діточок, яким не виповнилось одного року, ховають разом з мамою. Тим паче, він помер на ній…Про середнього хлопчика можу сказати, що він мріяв піти на бокс. Пам’ять про них буде в наших серцях", - додала пані Юлія.

Моторошна загибель людей в Харкові

Днями через влучання російських дронів по нафтобазі у Харкові виникла пожежа, що перекинулася на приватний сектор. В одному будинку згоріли батьки і троє їхніх дітей - малолітні хлопчики. В іншому помешканні загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Тим часом керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що через високу температуру горіння фахівцям не вдалося встановити тіло семимісячного хлопчика. Кістки і тіло немовляти перетворилися на попіл, а тому фахівці будуть робити ДНК-експертизу.

Крім того, у Харкові загинула літня пара з інвалідністю - це 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Зокрема, пенсіонер був паралізований.

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