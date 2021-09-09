Найемоційніший і найважчий етап у справі МН17: родичі загиблих розповіли світові про біль втрати

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відвідала судове засідання у справі МН17 та поспілкувалася із родичами загиблих.

Слухання у справі літака МН-17, збитого у 2014 над окупованою частиною Донбасу — до Нідерландів, де виступають родичі загиблих, прибула українська делегація.

Про це йдеться 9 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

З судового комплексу Нідерландів видно літаки на летовищі Амстердама. Уже понад рік тут слухають справу рейсу МН17, що вилетів звідси, а дорогою був збитий російською ракетою "Бук" у небі над окупованим Донбасом. Нині триває наймоційніший і найважчий етап слухань. Слово мають ті, хто втратили в авіатрощі рідних і близьких. І так довго чекають на правду і справедливість.

До суду приїхала родина Фредріксів. У 2014 році вони втратили сина Брайса, йому було 23 роки, та його дівчину Дейзі, їй було 20. Дівчина була їм як донька — незадовго до катастрофи вона осиротіла і перебралася жити до Фредріксів.

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ТСН неодноразово зустрічалася зі згорьованими батьками. Вони показували нам кімнату, де жила пара. Батьки так і не стали складати розкидані речі. Поки знайдуть та ідентифікують останки, батьки чекали понад рік. Брайса і Дейзі забрали додому у спільній труні в формі серця.

"Ми хотіли, щоб наші діти були разом, тож знайшли дитячу труну в формі серця. Втім, у морзі не хотіли цього робити, казали — всередині замало місця. Після довгих сварок ми все ж домоглися свого, й нам віддали одну труну. Всередині були частини тіла в пакетах, практично кістки, я мало що впізнала. Але точно впізнала шматочок блузки дівчини мого сина", — говорить Сілен Фредрікс.

Цю обгорілу стрічку від блузи жінка принесла в залу суду. А ще урну із прахом — все, що лишилося від молодих людей.

Новини світу: у Нідерландах тривають слухання у справі збитого над Донбасом літака

Вражена побаченим і генеральна прокурорка України. Ірина Венедиктова сьогодні особисто долучилася до судових слухань і запевнила родичів — Україна незмінно братиме активну участь і розслідуванні.

Прокурорку слухає Піт Плуг, голова фонду жертв катастрофи. У катастрофі він втратив брата, а ще — невістку і племінника. Останки брата так і не змогли знайти і Піт каже — для нього той наче пропав безвісти.

"Ми хотіли переконатися, що справа "Боінгу" для України досі пріоритетна. Ми дуже раді, що генпрокурорка сьогодні була тут і змогла запевнити нас, що розслідування для України пріоритетне", — говорить голова фонду жертв катастрофи МН17 Піт Плуг.

Після слухань генпрокурорка України вирушила до Меморілу пам’яті жертв рейсу МН17 покласти квіти.

Ось так виглядає меморіальний парк жертвам авіатрощі. Тут підростають рівно 298 дерев, по саджанцю на кожного загиблого. Їх посадили ще в 2017 році. І ще кожне ім‘я написали ось тут. Це металеве око, що дивиться вгору, до неба. Як символ рідних і близьких, що залишилися самотніми на цій землі.

Суд розглядає звинувачення проти чотирьох підозрюваних: громадяни Росії Ігор Гіркін, екс-офіцер ФСБ, Сергій Дубинський та Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко. Однак родичі напряму звинувачують Кремль у саботажі розслідування і поширенні фейків

"Можливо, Путін колись визнає свою провину і вибачиться, але найімовірніше навряд чи це станеться. А от ми, родичі — засуджені на все життя", — зазначає Сілен Фредрікс, мати загиблого.

Уперше в судовій практиці близько 90 потерпілих розповідають, як важко жити із втратою. Суд слухатиме родичів упродовж 10 засідань до кінця вересня. А вирок можуть оголосити восени 2022 року.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Раніше повідомлялося, що нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17.

Нагадаємо:

Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Нідерланди хочуть притягнути РФ до відповідальності через ЄСПЛ.

В суді у справі MH17 спростували головні російські фейки про трагедію.

Нідерланди не звинувачуватимуть Україну через незакритий авіапростір.

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