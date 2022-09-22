"Наймолодшому – 18 років": у Мін'юсті розповіли про вік полонених військових РФ

Найстаршому полоненому, який вдерся до України - вже за 60 років.

Наймолодшому російському полоненому – 18 років, майже 19, найстаршому – 63. Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Наймолодшому – 18 років, ближче до 19. Взагалі, молодих, до 25 років – таких багато. Найстаршому – 63 роки. Але середній вік – 20-25, 30-35 років", - повідомила нам Олена Висоцька.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ розповіли про чергового полоненого, який розчарувався у своїй армії. Він розповів, що контрнаступ ЗСУ остаточно деморалізував окупантів - ті втратили віру в перемогу.

“За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою”, - наголосив окупант.

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