Наймолодшому диверсанту — 11 років: як ФСБ вербує українців «втемну» через Telegram

Як працює російська вербувальна машина всередині України / © СБУ

Реклама

Скільки життів невинних людей вдається зберегти українській контррозвідці кожного дня, виявляючи спроби створення нової агентурної мережі? Як і кого вербують ворожі спецслужби? Чому підлітки досі в групі ризику? І чому 90% агентів ФСБ провалюються?

Про це розповіла кореспондентка ТСН Оксана Радіонова. Вона отримала можливість поговорити з тим, кого росіяни завербували та направили знищити своїх сусідів.

Рівне

«Диверсійний шум» — це назва плану який Путін санкціонував в кінці 23-го року.

Реклама

Рівненський слідчий ізолятор. Знімальна група ТСН приїхала сюди, щоб показати, як виглядає російська вербувальна машина зсередини, і як СБУ попереджає теракти, які ворожі спецслужби планують просто у наших містах — у звичайних українських будинках, де живемо ми з вами.

У Рівному, здавалось би глибокий тил. Але тут 24/7 російські спецслужби шукають слабкі місця, не в нашій обороні — а в людях.

В одній з багатоповерхівок на одній з центральних вулиць міста (адресу назвати не можемо, адже йде слідство). 27-семирічний хлопець, звичайний українець, львівʼянин сидів поряд з бомбою. Він думав, що просто виконує легку роботу за кілька сотень доларів. Насправді — він став організатором теракту, який за задумом ФСБ мав забрати десятки життів.

Михайло — так звали хлопця — не міг повірити своєму щастю. В телеграм-каналі з пошуку роботи побачив оголошення: «Не офіс, не наркотики, не підпали чи хуліганство. Оплата від 1,5 тисячі доларів (швидко та безпечно). Якщо цікавить, пиши».

Реклама

Він написав. І невідомий роботодавець одразу відгукнувся, мовляв потрібна допомога з переїздом. Хлопець приїхав, почекав та роботу скасували. За хибний виклик й очікування заплатили. І знову пропозиція…

«Через 4 дні запропоновали поїхати в Рівне. Та ж сама людина. У мене як раз були проблеми з роботою, з коштами. Я погодився», — розповідає підозрюваний.

У Рівному вже мав працювати приватним детективом. Відсутність досвіду роботодавця не лякала. Хлопцю пообіцяли на 2 тижні заплатити 500 доларів. Парубок зрадів — нарешті чорна смуга скінчилася, заробить грошей, позбудеться боргів.

У Рівному орендував на добу квартиру, потім за вказівкою переїхав на іншу — в центрі міста. За очікування та винайм житла невідомий роботодавець платив вправно.

Реклама

«Я чомусь не відреагував на це, на те, що просто так платять гроші за квартиру. І ось уже 4 дні, там не один день, а 4-5 днів платять і жодної роботи», — пригадує підозрюваний.

Та відреагували контрозвідники СБУ й вели хлопця та його роботодавця-ФСБівця з першого дня.

І тут для «горе детектива» почалась робота. СБУ фільмувала кожен крок.

«Він отримав завдання купити мобільний телефон, на який надалі встановив шпигунське програмне забезпечення. Через цей мобільний пристрій куратори спецслужб РФ повністю контролювали його дії. Вони чули повністю, що він каже. Вони могли його бачити за допомогою передньої та задньої камери. Контролювали його переміщення містом», — зазначає контрозвідник СБУ.

Реклама

За допомогою цього ж мобільного ФСБ планували активувати бомбу. На відео добре видно, як Михайло забирає пакунок з вибухівкою в автошині біля узбіччя дороги.

«І вже на самій орендованій квартирі мені сказали „розпаковуй“. І я бачу, що там вибуховий пристрій», — зазначає фігурант справи.

«За задумом кураторів, вибухівка мала активувтаися в час пік, коли в будинку знаходилось багато людей. Вони хотіли зателефонувати в 102 і запросити слідчо-оперативну групу, щоб в цей момент зайшла слідчо-оперативна група і в цей момент знаходились мирні мешканці», — каже працівник СБУ.

Запоріжжя

Це вже прифронтове Запоріжжя. Тут на гачок контррозвідників потрапив колишній правоохоронець. Пів року він працював на ФСБ коригувальником — фотографував наслідки російський атак по Запоріжжю.

Реклама

Також «зливав» ворогу геолокації діючих енергооб’єктів. Здавав координати автівок військових.

З ФСБівцем його звів колишній-колега, що лишився на окуповані території. Він добре розумів, що робить. Зраджував своїх за гроші.

І ставки постійно росли. Попався, коли готувався ліквідувати офіцера одного з елітних підрозділів ЗСУ. Ціль зрадник обрав сам — військовий прибув зі столиці на завдання й орендував у нього житло.

План Путіна

Путін особисто дав відмашку і ФСБ запустила, так званий план «Диверсійний шум». Його мета — масштабувати теракти, підпали та диверсії по всій території нашої країни. Ворог прагне влаштувати паніку в нашому тилу. Вже задокументовано майже 1,5 тисячі таких проявів. 800 випадків сталися саме у цьому році. І методи щоразу більш цинічні.

Реклама

«Наступний етап — використання агентів „втемну“ як терористів-смертників. Останнім часом рф вдається до так званих спецоперацій „під чужим прапором“: коли російські спецслужби намагаються вербувати українців нібито від імені СБУ для виконання „сумнівних“ завдань», — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ вдалося вичистити ідейних завербованих зрадників, яких кремль готував роками. Тепер в його руках лиш ті, хто готовий зрадити за гроші. Навіть для ФСБ це одноразовий матеріал. Головний майданчик комунікації — Телеграм.

Як правило, починають з невинних завдань, як з Михайлом в Рівному. Перш за все вербують безробітних та людей, які мають проблеми з наркотиками чи алкоголем. Та особлива увага на підлітках. Це ідеальний вік для маніпуляцій — коли хочеться бунту та адреналіну.

Наразі понад 25% причетних до диверсій та терактів — становлять саме неповнолітні. Найменшій дитині на момент скоєння злочину було 11 років — за завданням російських спецслужб хлопчик разом з групою інших неповнолітніх намагався підпалити автівку воїна ЗСУ у Києві», — каже речник СБУ.

Реклама

Івано-Франківськ

Це відео з Івано-Франківська добряче налякало батьків по всій країні. ТСН Тиждень розказував деталі цієї трагедії. Наше відео показали в кожній українській школі — аби попередити нову біду.

Тоді росіяни завербували дітей — ті зібрали вибухівку, а потім ФСБівці активували бомбу в дитячих руках. Вибух забрав життя одного хлопця, а інших втратив кінцівки та майбутнє.

І щоб діяти на випередження в СБУ діє чат-бот «спали ФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію, яку вам пропонують скоїти. І сюди вже прийшло 14 тисячі таких повідомлень. Уявіть, якби все це росіяни змогли реалізувати, ми б мали по 38 терактів на день.

«Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження, ми запобігаємо цьому. Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді — це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний „ковпак“», — каже глава СБУ Василь Малюк.

Реклама

Нагадаємо, що 11 березня 2025 року в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений.

В СБУ розповіли, що це російські спецслужби підірвали двох своїх агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій поблизу залізничного вокзалу.