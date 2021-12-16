Найнебезпечніший буревій року: Філіппіни потерпають від тропічного шторму

За попередженням метеорологів, у зоні лиха може опинитися до мільйона людей.

На Філіппінах вирує тропічний буревій, який вважається найнебезпечнішим у цьому році. За добу він підріс з першої до п'ятої, найнебезпечнішої категорії. Через це в країні скасовані десятки авіарейсів, кораблям заборонено виходити в море.

Останні подробиці – у сюжеті ТСН.19:30.

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Тропічний шторм досяг острова Сіаргао - популярного серед серферів усього світу місце. Евакуацію звідти проводили мало не силоміць. У чоловіка, що знімав буревій на березі, ледь не вирвало з рук телефон. Внаслідок супертайфуну повалені дерева і стовпи енергопостачання, а пориви вітру в епіцентрі сягають 260 кілометрів за годину.

Гумовими човнами, на руках і навіть в пластикових мисках – так рятуються місцеві від стихії. Майже 200 тисяч евакуйованих, деякі примусово розташувалися у державних центрах притулку. Рясні тропічні зливи, повені і зсуви - те, що чекає на Філіппіни найближчої доби. За попередженням метеорологів, у зоні лиха може опинитися до мільйона осіб.

Президент Філіппін Родріго Дутерте теж підготувався до тайфуну. Вранці він урочисто відкрив нове метро в передмісті столиці Маніли.

Філіппіни нищить найнебезпечніший за шкалою буревій, людей евакуювали ледве не силоміць | Новини світу

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