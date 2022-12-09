Найпекельніші напрямки фронту на Донеччині: голова ОВА розповів про дії окупантів та ЗСУ

Зокрема, Бахмут вже місяць щодня обстрілюється ворогом і щодня там гинуть цивільні.

Найгарячіші бойові дії на сході станом на 9 грудня тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де окупанти намагаються контрнаступати у відповідь на активність ЗСУ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що російські загарбники прагнуть повернути собі втрачені раніше позиції.

"По лінії фронту особливо на Бахмутському напрямку, Авдіївському і вже на Лиманському напрямку ворог намагається вживати контрнаступальних дій, відповідаючи на активні наступальні дії з боку Збройних сил України, щоб відновити свої втрачені раніше позиції. Ворогу це не вдається", – описав ситуацію Кириленко.

Він також повідомив, що вся лінія фронту перебуває під постійними ворожими обстрілами, зокрема Бахмут вже місяць зазнає буквально щоденних атак.

"При цьому вся лінія фронту – під постійними обстрілами: Мар’їнка, Красногорівка, Вугледар, Курахове. Також доволі сильно страждає і цивільна інфраструктура. І, звичайно, Торецьк, Бахмут – під постійними обстрілами. Бахмут вже навіть більше місяця я не фіксував жодного дня, коли в цьому місті вже не було обстрілів і, на жаль, вбитих або поранених цивільних осіб", – поінформував очільник Донеччини.

"Тому Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок є найбільш найгарячішими наразі", – ще раз наголосив він.

Нагадаємо, напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в цілому вздовж лінії фронту на сході російські війська тиснуть, а ЗСУ відбиваються. Він назвав це фазою оперативно-тактичного тиску ворога.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 9 грудня, російські загарбники намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом попередньої доби українські війська відбили ворожі атаки в районах Білогорівки на Луганщині та в районі Кліщіївки і Мар’їнки на Донеччині.

Читайте також: