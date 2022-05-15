Найпопулярніша мама Європи: Стефанія з пісні переможців Євробачення слухає Винника і не сприймає вбрання сина

Пісня, з якою Kalush Orchestra поїхав на Євробачення, присвячена матері лідера гурту - Стефанії Псюк, яка живе в Калуші.

Жінка замолоду працювала на місцевому хімзаводі, потім вела власний бізнес, зараз - продавчиня в магазині. Людина геть непублічна, тому ніяковіє від уваги синових фанів та від інтерв'ю, йдеться в ТСН.

Блогери-оглядачі Євробачення у захваті від українського гурту. А для деяких будо справжнє здивування, коли зрозумів, що Стефанія - це не кохана дівчина, а мама.

Стефанія - мама Олега Псюка - лідера гурту й сама, здається, досі не оговталася від того, що син прославив її на весь світ. «Мені напевно під чорною панамою треба ходити, а Олег під розовою, щоб нас не впізнавали. Ну реально! Пішла на базар, жінка: "О, Стефанія - зіркова мама. Можна сфотографуватися?". Та можна, але це якби з моїм сином, розумію. А я нащо?!», - розповідає жінка.

Що стала для сина музою, жінка навіть не здогадувалася. Ба більше, спочатку сама думала, що Стефанія - це кохана дівчина Олега. «Я читала під якимось кліпом коментарі, там був комент "де можна знайти Стефанію?" Я не привязала це до себе. Я щось подумала, що це хтось мав на увазі Сашу - дівчину його і просто переплутали ім’я», - додає Стефанія.

Пані Стефанія сприймає будь-який вибір сина. Свого часу змирилася, що він не став серйозним комп’ютерником, а подався у легковажний шоубізнес. А тепер, прихильниця пісень Винника, вона не просто знає - слухає увесь репертуар Kalush Orchestra. «Для мене то як щось нове було. Але зараз подобаються мені його пісні, з цими його етнічними вставками. Всі коментарі читаю, цікаво, що люди думають», - каже мама лідера гурту.

А от з тим, як одягається її син-репер, пані Стефанія ніяк не змириться. «Коли Олег почав писати той реп і ходити у таких штанах, для мене був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Мале, худе, а штани на 10 розмірів більші», - пригадує жінка.

Людина геть непублічна, пані Стефанія ніяковіє від надмірної уваги синових фанів. І дарма - переконують її калушани. «Як мама мамі - я не просто тішуся - рада за неї, що вона мала можливість почути від сина такі слова», - каже одна із калушанок.

«Я їй заздрю, має радіти! Щастя, що має такого сина», - переконують жінки.

А калуські кондитери вже приготували сюрприз - у місцевих крамницях з’явиться нове печиво - Стефанія. Кажуть, це типова домашня галицька випічка - слойка з вишневим та смородиновим джемом. «Це є домашнє печиво, де тепло від маминих рук. Щоб той, хто його куштував, згадав про свою маму», - кажуть кондитери.

Пані Стефанія також хотіла зробити сину сюрприз - без попередження приїхати до Турину на фінал Євробачення. Не склалося, бо в останню мить підвело здоров’я. Але сила материнської підтримки допомогла навіть на відстані півтори тисячі кілометрів.

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