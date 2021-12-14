Найпопулярніші ритуали на Андрія: як наворожити свою долю

Наворожити собі майбутнє саме у свято Андрія для незаміжніх - обов’язковий ритуал, кажуть езотерики.

Наворожити собі долю, дізнатися, що принесе наступний рік та яким буде майбутній обранець для дівчини завжди намагались саме в ніч на Андрія. І попри те, що церква традицій не схвалює – люди вірять, що ця ніч - наймагічніша у році. І ворожіння на судженого будуть найефективнішими, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Раніше всі дівчата один одному писали папірці з іменами. Наприклад, Оксана ворожила на свою долю ще в школі. Тоді, згадує - зібрала папірці з іменами, поклала під подушку. Через рік до неї додому прийшов колишній однокласник і сказав, що хоче зустрічатися. Ще через чотири роки вони одружилися. А цьогоріч відсвяткували 22 річницю разом і виховують сина.

Наворожити собі майбутнє саме у свято Андрія для незаміжніх - обов’язковий ритуал, кажуть езотерики. Два найпопулярніші ритуали - це ворожіння на дзеркалах та тінях - вони мають бути при вимкненому світлі. Для першого треба взяти два дзеркала, поставити навпроти і запалити між ними свічку.

У другому ж, написати свої бажання на аркуші: далі слід зім’яти його, підпалити, піднести до стіни і дивитись що саме нагадує тінь. Езотерики переконують, що головне у магію повірити.

Традиція ворожити незаміжнім дівчатам саме у ніч на Андрія має ще дохристиянське коріння. Упродовж століть цього дня завжди намагалися вгадати, що ж чекає далі іноді навіть виходили до тиночку і рахували кілочки і який був останній на нього дивилися уважно і намагалися вгадати який буде – молодий чи старенький кривенький, чи буде багатий чи бідний.



Крім цього, молодь традиційно збиралась на вечорниці, там знайомились та веселились

Найголовнішим завданням дівчат було спекти калиту: далі її прив’язували до стелі, і намагались вкусити

Попри усі веселощі, священники наголошують, що свято Андрія все ж церковне. А от ворожіння кажуть – гріх і від них просять утримуватися.

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