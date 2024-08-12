Найпотужніша ракетна атака по Україні як помста за Курськ: експерти назвали сценарії загрози

За словами аналітиків, не виключено, що певний рівень загрози є на День Незалежності України.

Після початку подій у Курській області Росії в західних медіа з’явилося припущення, що путінська армія може готувати масштабну ракетну атаку як помсту Україні.

Коли Росія здатна здійснити ракетну атаку та чи буде вона дійсно масованою – в коментарі для ТСН.ua військові експерти назвали найвірогідніші сценарії, яких варто очікувати найближчим часом.

"Чи може статися масована ракетна атака? Так, безумовно. Чи буде російська армія рефлексувати на дії українського війська в Курській області? Не думаю", – каже колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Він додає: "Росіяни діють у такий спосіб (здійснюють атаку повітряними цілями – Ред.), коли точно мають верифіковану інформацію щодо доцільності завдавання уражень по тих чи інших об’єктах, тобто коли об’єкти дорозвідані. І за умови наявності ресурсу. Зверніть увагу, що крайня ракетна атака на передмістя Києва – це корейські ракети. "Іскандерів" у росіян не так багато, вони гатять ними по території Курській області, намагаючись поцілити по наших підрозділах, які проводять там заходи".

На думку Селезньова, можлива наступна ракетна атака росіян по Україні навряд чи буде пов’язана саме з подіями в Курській області.

"Росіяни мають певні накопичені ресурси, але вони не влаштовуватимуть масштабну ракетну атаку заради атаки. Вони будуть працювати по тих цілях, щодо яких є впевненість, що це – відповідні об’єкти українського війська. Тобто дослідили – вдарили, дослідили – вдарили. Не думаю, що вони будуть орієнтуватися на масовані ракетні атаки заради того, щоб просто гатити. Будуть бити по визначених верифікованих цілях", – каже Селезньов.

Чи багато ракет у ворога

На це запитання Владислав Селезньов відповів так: "Тут ситуація дещо дивна. Наша розвідка повідомляє про чималий запас ракет у Росії. Звісно, окупанти не можуть взяти і випустити його весь – вони мають залишати певний комплект. Від початку війни Росія збільшила виробництво крилатих ракет Х-101 у 7,5 раза, "Іскандерів" – у понад 3 рази, "Шахедів" – у 6 разів більше виготовляють. Якщо у росіян є ресурс для обстрілів, то чому ворог активно не використовує його? Чи може спрацювати фактор накопичення цих ракет для здійснення масованої атаки? Цей варіант виключати не можна. Але я залишаюсь прихильником думки про те, що росіяни завдають удару по тих цілях, щодо яких у них є верифікована інформація".

Резюмуючи, Селезньов каже, що путінська армія певною мірою є символісткою та може прив’язати масовану атаку до Дня Державного прапора і Дня Незалежності України.

"Є ключове питання: хто перебуватиме в ці дні в Києві. Зараз в експертному середовищі активно обговорюється прибуття у 20-х числах цього місяця з офіційним візитом прем’єр-міністра Індії пана Моді. Я впевнений у тому, що того дня, коли пан Моді буде в Києві, навряд чи масована ракетна атака може статися. Хоча знову ж таки. Цинізм ситуації полягає в тому, що коли прем’єр-міністр Індії був у Москві, одна з російських ракет прилетіла за 400 метрів від індійського посольства в Києві", – каже Селезньов.

Готуються

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що ракетна атака може статися 24 серпня або в районі цієї дати.

"Атака може бути пов’язана насамперед з Днем Незалежності, до якого готуються російські окупанти. У росіян зараз наступна тактика завдавання ударів: через брак ракет вони зараз раз на місяць проводять більш-менш потужну атаку. Минулого разу це було 8 липня. Зараз, на відміну від попередніх років, вони комбінують, щоб імітувати масованість. Але ми бачимо, що таке відбувається частіше, ніж раз на місяць. Переважно протягом усього місяця – це удари дронами-камікадзе, поодинокі удари балістикою або авіаційними ракетами типу Х-59, Х-69, Х-31, Х-38. Так чи інакше, вони готуватимуть ракетну атаку, але вона не буде такою апокаліптичною, як про це пишуть західні медіа", – каже Коваленко.

Може бути потужною

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що тривала пауза може свідчити про накопичення ракет.

"За місяць Росія може виготовляти приблизно 100 різноманітних ракет. Те, що в них залишилося – недоторканий запас. Йдеться про 15% від тієї кількості, яка була у них на початок повномасштабного вторгнення. Вже майже місяць не було масованої ракетної атаки по Україні. Були поодинокі обстріли. Якщо довго немає ракетної атаки, то це означає, що наступна може бути потужною. Чи можлива вона? Можлива. Вони сконцентрували літаки. Якщо окупанти вирішили здійснити масовану атаку, то може йтися про приблизно 100 ракет. Якщо вирішать залізти у свій недоторканий запас, то це може бути ракетний удар з використанням до 200 ракет. Таке теоретично можливо. У них є такі можливості. Але тоді у них зламається система їхнього захисту", – каже Гетьман.

Новини ТСН 15:00 12 серпня. Просування ЗСУ в Курській області, диво-дівчинка та пожежі по Україні

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