Найпотужніший удар по Києву: чому Путін зірвався з котушок і чого очікувати далі

Військовий експерт Ігор Романенко розповів про особливості ворожої атаки на Київ

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Росія знову продемонструвала свою звірячу натуру завдавши минулої ночі масованого та комбінованого повітряного удару по Україні. Основною ціллю агресора був Київ та столичний регіон.

Експерти називають це відвертим терором, а ще однією з найбільших масованих атак балістикою на Київ. Не маючи стратегічних здобутків на фронті, Путін діє методом терориста — завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, цинічно вбиваючи українських жінок і дітей.

Унаслідок повітряного удару у Києві загинуло 12 людей, серед загиблих є маленькі діти. Понад 70 людей отримали поранення. Пошкоджено 12 будівель в п’яти районах міста. Найбільше руйнувань у Святошинському.

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В пам’ять про загиблих, 25 квітня, в Києві оголошено Днем жалоби.

Чому Путін наважився на масовану атаку

Військовий експерт Ігор Романенко, називає нічну атаку на Київ — військовою реалізацією політичного тиску на Україну.

«Все було організовано безпосередньо РФ та Путіним, але, на жаль, за погодженням з боку США. Вони спільно тиснуть, щоб впливати на усі подальші кроки щодо війни в Україні, про це свідчить і зірвана зустріч у Лондоні. Тобто Трамп попередньо, без урахування інтересів України, погодив з Путіним підходи щодо зупинення ведення бойових дій на лінії зіткнення, але росіянам виявилося цього мало, і вони хочуть юридично узаконити Крим, для початку, а далі вже як піде. Для того, щоб бути більш переконливими, та маючи «добро» від США, Путін організував максимально агресивний удар по Києву. Це — відвертий морально-психологічний тиск безпосередньо на мешканців столиці. Кияни дуже важлива категорія громадян, на яких хотіли б впливати і росіяни, і американці, для того щоб вони погоджувалися на умови Путіна і тиснули на військово-політичне керівництво України», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Перетворили Київ на пекло з вогню

За словами військового експерта атака була масованою та комбінованою. Ворог вдарив по Києву практично з усіх видів озброєння, яке є у наявності.

Загалом для атаки по України ворог використав 215 повітряних цілей:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

6 крилатих ракет «Іскандер-К»;

12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів.

Яка кількість з перерахованого залізяччя атакувала саме Київ достеменно не відомо. Фахівці кажуть, що більша частина. У Мережі можна побачити жахливі кадри нічного обстрілу Києва, де російські ракети падають серед житлових будинків. Це більше нагадувало пекло — з вогнем та димом.

За словами Ігоря Романенка, у відбитті цього масованого повітряного удару брали участь засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Залучалася винищувальна авіація — F-16, Mirage та винищувачі ще радянських часів. А також ЗРК та ЗАК, підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряних цілях та мобільно-вогневі групи. Попередньо відомо про знищення 112 цілей противника.

Складнощі з ЗРК Patriot та імперські підходи

Стосовно роботи системи ППО, експерт зауважує, що у нас найбільші проблеми з протиракетними комплексами — їх кількість обмежена. Йдеться про ЗРК Patriot, до яких потрібні дороговартісні ракети.

«Проблема в тому, що цей вид озброєння знаходиться під повним контролем американців, які зараз відверто не хочуть, щоб Україна вела активний спротив агресору. Згадайте, були часи, коли Повітряні сили звітували про кількість збитих «Кинджалів» за добу — демонстрували потужність та можливості Patriot. І ця інформація була цікавою американцям. Зараз їм це не цікаво. Ба більше, вони тиснуть на наших європейських партнерів, щоб ті не надавали Україні будь-яку військову допомогу, аби ми швидше погоджувалися на нав’язані нам умови так званої мирної угоди. І я вважаю, що це саме імперські підходи з боку США. Саме так їх варто кваліфікувати. Є російські імперські підходи, які реалізуються безпосередньо у цій війні, а зараз почали проявлятися американські імперські підходи у сферах політики, фінансів, економіки та безпеки. Тобто такими діями США безумовно сприяють завдаванню такого роду повітряних ударів, наслідки якого ми зараз бачимо у Києві», — зауважує Ігор Романенко.

Найагресивніша атака на Київ

Деякі військові експерти зауважують, що цього разу росіяни атакували Київ з кораблів у Чорному морі ракетами «Калібр», що раніше траплялося дуже зрідка. У Мережі навіть показали уламки, можливо, крилатих ракет, які впали на одне з кладовищ Києва. Але Ігор Романенко вважає, що ворог і раніше використовував «Калібри» — десь більше, а десь менше.

«Головне і найважливіше, що під час цієї атаки противник застосував практично всі зразки та види озброєння, які є у них у наявності. Росіяни атакували Київ дуже щільно та агресивно аби досягти максимальної кількості руйнувань та жертв. Були «Калібри», були «Іскандери», до речі, як балістичні — «Іскандер-М», так і крилаті, північно корейські ракети, дрони. Все одночасно. Тобто у такому вигляді і так масовано, вони до цього ще Київ не атакували. Причина проста — у росіян збільшилися можливості, як по ударним дронам, так і по ракетах, і ці можливості вони реалізували, передусім по Києву — місцю ухвалення рішень. Про цілі я вже казав — тиск на киян та наше керівництво, щоб ми швидше прийняли ультимативні умови Путіна, які вже опосередковано підтримав Трамп, інакше б цього повітряного удару не було», — пояснює військовий експерт.

Навіщо Трамп підіграє Путіну

Ігор Романенко зауважує, що зараз лідер США і російський диктатор поспішають до власних цілей і їм байдуже на Україну.

«Трамп відверто підігрує Путіну, і його мало цікавить, чим це обернеться для України. Передусім його цікавить лише зупинення бойових дій в Україні, на будь-яких умовах, до 1 травня. Бо це дата, як він 100 днів президент США — це його престиж. І він цинічно прагне цього. Сподіваюсь українцям вистачить витримки, а пропагандистські заяви Трампа лопнуть, як мильна бульбашка. І увесь світ побачить, як руйнуються його нікчемні посили щодо внутрішньої та зовнішньої політики. І він сам нарешті це зрозуміє, що займався не зупиненням війни в Україні, а політиканством. Нашому керівництву доведеться терпіти всі ці нападки від Трампа. Так і треба робити, а всі гострі кути вирішувати виключно дипломатичним шляхом. Звісно, що не варто позиціонувати теперішнє керівництво США з усім американським народом. Адже більша його частина підтримує Україну у боротьбі», — зазначає Ігор Романенко.

Доки ще Росія атакуватиме ракетами

Експерт не виключає, що масовані повітряні атаки будуть з боку РФ і надалі, щоб Україна швидше погоджувалась на умови Путіна, які фактично схвалив Трамп.

«Перше травня — це дедлайн для Трампа. А у Путіна дедлайн — 9 травня. Під звуки параду у Москві, він планує підводити підсумки СВО і виходити на АТО. Путін намагається збудувати чергову ширму для Трампа, мовляв, бореться в Україні з нацистами та терористами. Заради цього змінює назву війни з «спеціальної військової операції» на «антитерористичну операцію». Хоча все, що робить Путін — це широкомасштабна війна на знищення української нації та держави, саме це для нього принципове, а зміна назви — виправдання агресії. До речі, Великоднє «перемир’я від Путіна», теж було лише реверансом у бік Трампа, мовляв, ми за мир. Зараз він показав, як насправді прагне миру комбінованим ударом по Києву. На жаль, такі ракетні удари будуть і надалі, поки РФ буде вважати за потрібне їх здійснювати, щоб переконати Україну погодитися на мир на умовах російського диктатора. Нам варто бути до цього готовими і протистояти ворогу, бо Путін сприймає лише силу, тому маємо її нарощувати», — підсумовує Ігор Романенко.