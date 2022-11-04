Найскладніша зима за всю незалежність: ексміністр енергетики дав важливу пораду для українців

Колишній міністр енергетики Іван Плачков закликав українців готуватися до перебоїв тепло- та водопостачанням взимку. Він порадив, щоб у кожному приміщенні була відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж, на екстрені ситуації.

Про це колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Однозначно, будуть перебої з тепло- та водопостачанням. Якщо не буде електроенергії, не буде тепла, бо не працюватимуть насоси і так далі. Температурний графік буде дуже низьким. Всі громадяни України попереджені місцевою владою, і вони готуються (до ймовірних складнощів - ред.)", - наголосив Плачков.

Він попередив, якщо вчасно не злити воду із системи тепло- та водопостачання, то вся система вийде з ладу.

"Я раджу в обов'язковому порядку, щоб в кожному приміщенні, незалежно від призначення, повинна бути відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж і яка зможе закрити засувки на подачу теплоносія, а відкриє дринажі, воздушники для того, щоб злити воду із системи тепло- та водопостачання. Якщо цього не зробити, то після зупинки циркуляції при мінус 10-15 градусів морозу вся система вийде з ладу", - додав він.

Як Європа та США готові допомогти перезимувати українцям

Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах, щоб залишити українців без світла, води та тепла. За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти пошкодили 35-40% об'єктів енергетики. У США та ЄС готові допомогти українцям перезимувати.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії. Вона наголосила, що наразі триває робота над збільшенням лімітів потужностей.

У Держдепа США поінформували, що допомога Україні передбачає кілька елементів: системи ППО та обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури. За словами помічниці державного секретаря США Карен Донфрід, партнери працюють над тим, щоб знайти таке обладнання і передати його Україні.

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