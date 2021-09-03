Найстаріший в світі віскі пустять з молотка за понад 100 тисяч доларів

Виготовила його шотландська компанія ще 80 років тому.
Алкоголь з молотка - у Великій Британії виставили на аукціон найстаріший у світі односолодовий віскі.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Виготовила його шотландська компанія ще 80 років тому. Дизайн графіну та дубової коробки для нього розробляв знаменитий архітектор Сер Девід Аджає.
Торги за віскі відбудуться у жовтні, попередньо - у місті Гонконг. Стартова ціна цієї пляшки близько 110 тисяч доларів. Однак власники очікують, що ставка підніметься щонайменше удвічі.