Найстаріший в світі віскі пустять з молотка за понад 100 тисяч доларів

Найстаріший в світі віскі пустять з молотка за понад 100 тисяч доларів

Виготовила його шотландська компанія ще 80 років тому.

Алкоголь з молотка - у Великій Британії виставили на аукціон найстаріший у світі односолодовий віскі.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Виготовила його шотландська компанія ще 80 років тому. Дизайн графіну та дубової коробки для нього розробляв знаменитий архітектор Сер Девід Аджає.

Торги за віскі відбудуться у жовтні, попередньо - у місті Гонконг. Стартова ціна цієї пляшки близько 110 тисяч доларів. Однак власники очікують, що ставка підніметься щонайменше удвічі.

Новини світу: у Великій Британії виставили на аукціон 80-річний односолодовий віскі

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