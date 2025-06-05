Найстарша породілля України Підвербна каже, що тікає з дому: що сталося

Анна Підвербна у 2023 році та після того, як перестала мешкати зі своєю мамою Валентиною / © ТСН

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Найстарша породілля України, чернігівчанка Валентина Підвербна, якій нещодавно виповнилось 80 років, після рішення суду про відібрання у неї 14-річної доньки, розповіла в коментарі для ТСН.ua, як налаштована жити далі та чому час від часу тікає з власної квартири.

За словами Підвербної, вона вирішила далі не судитись за свою дитину, щоб повертати її.

Крім того, Валентина Підвербна повідомила, що перебуває у складному емоційному стані після 20 травня, коли суд вирішив не повертати їй доньку – Анну Підвербну.

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«У мене забрали доньку до того часу, поки їй не виповниться 18 років. Апеляцію я не буду подавати. Коли 20 травня закінчилось судове засідання і всі ми вийшли на вулицю, то Аня втікала від мене. Для того, щоб не спілкуватись зі мною. Зараз, після суду, взагалі ніякого спілкування немає, я її після того не бачила, вона мешкає зі своєю опікункою. Для мене це трагедія та драма», - каже Валентина Підвербна.

Анна Підвербна одразу після того, як її відібрали у матері та зараз / © ТСН

Та продовжує: «В своїй квартирі я все одно роблю ремонт, є нові шикарні меблі. В мене є надія, що донька повернеться. Якщо б вона повернулась, то я б подякувала б їй. Все було б по-іншому. У мене була мрія народити собі дитину, я народила, а її у мене забрали. Мені страшно жити наодинці, тяжко бути одній у чотирьох стінах. Я намагаюся дома не сидіти, мені важко тут. Дуже. Неможливо сидіти, тому що ці стіни, обстановка, все нагадує про Аню».

Опитані ТСН.ua сусіди Підвербної розповіли, що жінка дуже часто кудись йде зранку, а повертається ввечері.

Своєю чергою, як дізнався ТСН.ua, донька Підвербної налаштована не тільки підтримувати спілкування з мамою, а й по можливості допомагати їй ліками та продуктами, залучивши для цього волонтерську допомогу.

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Анна Підвербна зараз. Фото надано О. Ятченко / © ТСН

«Аня навідувала Валентину Підвербну. Суд був у вівторок 20 травня, а в четвер ми вже пішли провідувати її. Хай вона не говорить про те, що після суду не бачиться з донькою», - розповіла нам опікунка дівчини Олена Ятченко.

Що передувало рішенню суду

20 травня 2025 року Новозаводський районний суд Чернігова прийняв рішення відібрати 14-річну Анну Підвербну у 80-річної Підвербної Валентини Григорівни. Але при цьому суд е позбавив останню батьківських прав.

Цьому рішенню передувала низка подій в житті родини Підвербних.

Про Аню Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

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Навесні 2023 року, коли Підвербній-молодшій було 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури.

Одразу після цього до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру. Почались судові засідання. Водночас над дівчинкою взяла опіку 54-річна місцева мешканка Олена Ятченко, яка працює швачкою на підприємстві. За словами самої Анни Підвербної, її власне життя кардинально змінилося – у неї є власна кімната, дівчині зробили важливу операцію, завдяки якій покращився зір, дитина має можливість займатися творчістю та виховуватися у комфортному та безпечному середовищі.

Раніше повідомлялось про те, що у Рівному народився хлопчик, зачаття якого відбулося після загибелі батька-військового.

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