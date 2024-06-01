Найстарша породілля України Підвербна хоче народити ще одну дитину: деталі

В житті однієї з найвідоміших дівчинок України, 13-річної чернігівчанки Анни Підвербної за останні півтори місяці знов трапились значні зміни. Крім того, що донька найстаршої породіллі (її матері наразі 78 років) наразі мешкає в новій родині, дівчинка помітно покращила свій стан здоров'я, стала відчувати себе щасливою дитиною, катається на самокаті та опановує гру на синтезаторі.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш, який свого часу взяв на контроль ситуацію з цією дитиною.

В соцмережі він опублікував фото, на якому схудла, з новою зачіскою та в сучасному підлітковому одязі Аня Підвербна посміхається на сонячній вулиці.

"Хочу познайомити Вас з новою Анею Підвербною. Хоча мабуть не зовсім правильно говорити з новою, але мені дуже хочеться, щоб саме нова сторінка в житті Ані стала такою, про котру вона мріяла весь цей час", - написав Блауш.

"Вона усміхнена, задоволена, щаслива. Сказала мені, що хоче грати на піаніно, але я спростив це і тепер вона буде грати на синтезаторі. У неї є хист до музики. Попереду у Ані лікування ока, операція, після цього вона хоче займатись спортом", - розповів нам Блауш.

До цього він додав, що незважаючи на те, що Аня мешкає в іншій родині, вона любить свою маму.

"Вона любить маму, але, на превеликий жаль, зустрічі із нею стають все коротше. У її мами такий психологічний стан, що не дозволяє бути цим зустрічам довгими та конструктивними", - каже Блауш.

ТСН.ua звернувся за коментарем до матері цієї дівчинки – 78-річної Валентини Підвербної. Вона розридалась в слухавку, каже, що буде намагатись повернути собі дитину, але як саме – достеменно цього не знає. Не виключає того, що звернеться до президента України, щоб розповісти йому свою історію. Крім того, стверджує, що в своїй квартирі робить ремонт, щоб забезпечити дитині належні умови.

"Я намагаюсь забрати дитину. В квартирі роблю ремонт, привезла меблі, крім кухні. Виплачу кухню – мені привезуть і ці меблі. Буде в мене красота, приїдите дивитись, як у мене красиво", - стверджує Підвербна.

До цього вона додає, що із задоволенням би народила собі ще одну дитину.

"Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення – Ред.)", - каже Підвербна-старша.

Своєю чергою лікар, який 13 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Допис Анни Підвербної у квітні 2023 року. Скріншот сторінки в соцмережі.

Валентина Підвербна з донькою декілька років тому. Фото: Суспільне Чернігів

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня минулого року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Раніше повідомлялося про те, що 13-річна донька найстаршої породіллі Підвербної переїхала до нової родини.

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