Найстарша породілля України після свят хоче повернути собі 12-річну доньку: нові деталі справи Підвербної

Найстарша породілля України, 78-річна чернігівчанка Валентина Підвербна не погодилась з рішенням суду про відібрання у неї 12-річної доньки та подала апеляцію. Засідання призначене на початок року.



Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Валентини Підвербної Андрій Котенок.

"Подали апеляцію, вона оскаржила рішення, воно буде переглядатись", - повідомив нам Андрій Котенок.



Як стало відомо ТСН.ua, наразі 12-річна Анна Підвербна, яка перебуває в реабілітаційному центрі, вважає себе цілком щасливою дитиною.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш. Як розповів ТСН.ua Блауш, він ще на початку року взяв під свій контроль ситуацію з цією дівчинкою. Днями він передав нам суть однієї з нещодавніх розмов з цією дівчинкою про те, що вона відчуває зараз, після багатьох переломних цьогорічних подій у своєму житті.

"Я щаслива дитина. Чесно кажучи, якщо було б можливо, я б хотіла машину часу, щоб повернутись у 2022 рік, до початку війни. На новий рік я загадаю бажання, щоб Україна перемогла і настав мир", - повідомила Анна Підвербна Дмитрові Блаушу.



Скандал навколо родини Підвербних: що відомо





Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011-го. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Фото: Суспільне Чернігів





Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал. У квітні дівчина опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.



Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Читайте також: