Анна Підвербна разом з опікункою Оленою Ятченко судяться з Валентиною Підвербною / © ТСН

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В Чернігові розпочався та триває судовий процес, під час якого вирішується доля вже відомої в Україні дівчинки-підлітка — 14-річної Анни Підвербної, яку її мати, Валентина Підвербна, народила у віці 65-років шляхом штучного запліднення.

Днями Валентина Підвербна, будучи найстаршою породіллею України, відзначила свій ювілей — 80 років.

Збираючись на судове засідання сьогодні зранку Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua повідомила, що налаштована повернути собі доньку, якою вже рік за рішенням суду опікується інша жінка — Олена Ятченко.

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Нагадаємо, що рік тому Анна Підвербна за допомогою соцмереж поскаржилась на нестерпні, зокрема і антісанітарні умови життя разом зі своєю мамою. Державні органи вилучили дитину, лікарі провели медичний огляд, направили в реабілітаційний центр, а згодом Аня виявила бажання жити в іншій родині. Зараз дівчина значно покращила свій стан здоров’я, їй було зроблено важливу операцію на очах, вона займається грою на флейті та, за словами опікунки, зі страхом згадує життя з Валентиною Підвербною.

Сама ж Валентина Підвербна каже, що покращила побутові умови в своїй квартирі та за допомогою юристів налаштована боротись за те, щоб суд повернув їй доньку.

При цьому вона каже, що радить Олені Ятченко, якщо та хоче мати дитину, народити собі дитя, а не боротись в суді за Аню.

В новій родині для Ані Підвербної час від часу влаштовують фотосесії. Фото надано О. Ятченко.

Крім того, Валентина Підвербна вже вдруге за останній час висловила свою думку про те, що якщо б медичні технології дозволяли, то вона б народила ще одну дитину.

«На суді я буду вимагати повернути мені Аню, в квартирі все нове, я зробила ремонт. В мене є адвокати, рішення суду ще не було, це попереду. У мене відмінний стан здоров’я, я знаю, що я дуже красива та модна на свої роки. Якщо б у мене була можливість, я б народила ще одну дитину. В такому б випадку Аня була б більш прив’язаною до родини і скоріш б повернулась додому. Нехай Олена Ятченко собі народить свою дитину», — каже Валентина Підвербна та звертається з порадою до опікунки Анни Підвербної.

Анна Підвербна одразу після того, як її відібрали у 2023 році у матері та зараз. / © ТСН

Своєю чергою, Олена Ятченко має не менш аргументовану позицію залишитись опікункою для Анни Підвербної. В нещодавніх інтерв’ю для ТСН.ua ця жінка розповідала, що вона офіційно працює швачкою та отримує заробітну плату, яка дозволяє створювати належні умови для дитини. За словами Олени Ятченко, у Ані є своя кімната, дівчина із задоволенням займається творчістю та виховується в здоровому середовищі.

Своєю чергою, Олена Ятченко в коментарі для ТСН.ua так сказала про нинішню ситуацію: «Я мрію про швидке закінчення суду, щоб ми з Анею повернулися до нормального життя, щоб дитина не нервувала. Можливо Валентина Підвербна і покращила житлові умови, з цим дійсно були проблеми, але не через цю причину Аня звернулася до людей, щоб її забрали від матері».

Та додала: «Ані потрібне нормальне батьківське ставлення, виховання і любов. Саме цього їй не вистачало і, на жаль, цього Валентина Григорівна їй дати не може. Її поведінка динамічна і дуже часто агресивна. У такій атмосфері не може виховуватися дитина. Зазвичай це була лайка, крики та великий стрес для дитини».

Резюмуючи, вона відповіла Підвербній-старшій на пропозицію їй, Олені Ятченко, народити дитину: «Щодо того, що Підвербна каже, щоб я собі народила дитину. Я ж Аню взяла не тому, що мені скучно, чи мені не вистачає чогось у житті. Я самодостатня, впевнена людина, у мене все добре в житті, я щаслива. Просто я хочу допомогти дівчинці. Я реалізувалася. Просто я взяла Аню, щоб їй допомогти, а не тому, що мені чогось не вистачало».

Родина Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011 року. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, спалахнув гучний скандал. У квітні дівчинка опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї — дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

А в червні минулого року Валентина Підвербна в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо б у неї була можливість, то вона б народила ще одну дитину.

«Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене нянчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення — Ред.)», — розповідала нам Підвербна-старша.

Своєю чергою, лікар, який 14 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав ТСН.ua, що після скандалу з цією породіллю, репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким більше 55 років. Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної тривали судові розгляди.

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