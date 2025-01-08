Найстрашніша авіатроща в історії української авіації: подробиці збиття Боїнг-737 над Тегераном

П’ять років від дня однієї з найбільших трагедій в історії української цивільної авіації. 8-го січня 2020-го року в небі над Тегераном збили Боїнг-737. 176 людей, які були на борту, загинули. В Ірані спершу заперечували свою причетність до катастрофи, а потім визнали помилкове влучання системою ППО і навіть винесли вердикт десятьом військовим. Утім за п’ять років родичі загиблих так і не отримали жодних компенсацій.

На якому етапі справа і чи є шанс на правосуддя – кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясовував.

Ранок 8 січня 2020 року — з аеропорту Імама Хомені за маршрутом який Тегеран–Київ злітає пасажирський літак української авіакомпанії МАУ. О 6:14, за кілька хвилин після зльоту зв'язок із рейсом PS 752 зникає.

У перші години складно було зрозуміти, що насправді відбувалося, каже Олександр Полянський. Перша внутрішня інформація була, що зник зв'язок, потім, що літак упав.

Збиття Боїнг-737 над Тегераном / Скриншот із відео ТСН

Згодом у мережі з’являється відео падаючого літака і повне нерозуміння, що трапилося. Пізніше стає відомо — загинули усі, хто був на борту.

Серед жертв — громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії, двоє українських пасажирів і 9 членів українського екіпажу, які до останнього намагалися врятувати падаючий літак, як з’ясується згодом.

Іранські чиновники одразу заявили, літак нібито упав через технічні проблеми. Але у цю версію Україна не повірила. На місце катастрофи вилетіли наші експерти та рятувальники. Летіти журналістам в Іран було заборонено. Канал 1+1 єдиний який відправив туди свого телеоператора Сергія Азаренка. Він полетів з маленьким фотоапаратом, ризикуючи потрапити за грати. Урешті відзняті ним кадри розлетілися по телеканалах світу і всі побачили отвори в обшивці літака від осколків.

На третій день Іран таки визнав: літак збили його сили ППО двома ракетами “земля-повітря” російського виробництва. Спочатку ніби-то вони помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль, потім заявили, що системи протиповітряної оборони мала неправильні налаштування. Україна одразу заявила — разом із міжнародними партнерами вимагатиме чесного розслідування.

“Звернувся до ірану, до Канади, Швеції та Великобританії про створення міжнародної слідчої групи. Я закликаю всю міжнародну спільноту бути наполегливими до повного і остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи”, — казав президент Володимир Зеленський.

Збиття Боїнг-737 над Тегераном / Скриншот із відео ТСН

От тільки Іран слово “розслідування” сприйняв на свій лад. За п’ять років відбулось лише кілька міжнародних зустрічей. А суд, нібито над винуватцями, який розпочався в Ірані, проходив у закритому режимі. Отже імена 10 військових, які опинилися на лаві підсудних, світова спільнота не знає і досі. За однією з версій, яку озвучили іранські провладні ЗМІ, системи ППО були переведені у бойову готовність і спрацювали в автоматичному режимі. Військові могли відмінити пуск, але не зробили цього, бо це був ранок, час намазу. Чи так було насправді — дізнатися неможливо. У квітні 2023-ого іранських військовослужбовців засудили до тюремного терміну від одного до 13 років. Після вироку послідував лише один короткий коментар іранської влади:

“Ми запросили Сполучені Штати як країну, відповідальну за проєктування та будівництво літака, і Україну як країну, яка зареєструвала та використовує літак, взяти участь у цьому розслідуванні”.

Збиття Боїнг-737 над Тегераном / Скриншот із відео ТСН

Але далі цієї заяви справа не пішла. Іран не захотів добровільно відшкодовувати збитків. Іншого від країни, яка сьогодні допомагає росіянам, які атакують Україну і які самі збили цивільний літак минулого місяця — рідні та колеги загиблих і не чекали. Нині Україна разом із партнерами звернулася до міжнародного суду ООН та Міжнародної організації цивільної авіації, яка розглядатиме порушення Чиказької конвенції, яка, зокрема, забороняє застосовувати зброю проти цивільної авіації. І сподівається — рано чи пізно винних у загибелі мирних жителів таки вдасться покарати.

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