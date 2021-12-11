Найстрашніша ніч в історії штату: в США протягом доби зафіксували 24 торнадо (відео)

Щонайменше пів сотні загиблих.

За добу зафіксували 24 торнадо: стихія налетіла на п'ять штатів півдня та середнього заходу США. Найбільше жертв і руйнувань у Кентуккі. За попередніми даними, загинули до пів сотні людей.

Що відбувається у регіонах - розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 11 грудня.

Блискавки прорізають нічне небо, а на обрії височіє велетенський темний вихор: моторошні кадри користувачі викладають у Мережу. Люди кажуть, що це була найстрашніша ніч в історії штату Кентуккі. Один з торнадо пройшов відстань у понад 300 кілометрів, змітаючи все на своєму шляху.

"Це жахіття важко описати словами. Всі наші думки з родинами, які постраждали. Не менше 50 жителів штату загинули. Ймовірно, кількість жертв сягне сотні", - побоюється губернатор штату Кентуккі Енді Бешир.

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Уламки дахів, розбиті вікна, потрощені авітвки, поламані дерева та обірвані дроти: так виглядають міста за кілька годин після урагану. Кілька десятків округів опинилися без електрики. В місті Мейфілд обвалився дах фабрики з виробництва свічок. На той момент там було більше сотні працівників нічної зміни.

Про щонайменше двох загиблих повідомляють в Арканзасі. У місті Монетт буревій зруйнував будинок для людей похилого віку. Поривом вітру знесло шматок даху, а за кілька митей обвалилась частина будівлі. З-під завалів уже дістали 20 людей, п'ятьох - госпіталізували з численними травмами.

Новини світу: у США стихія спричинила 24 торнадо за добу - загинули до пів сотні людей

Постраждав склад компанії Амазон в Едвардсвіллі в Іллінойсі. Торнадо розтрощив частину павільйонів. На кадрах з дрона видно пошкоджений дах. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше сотня працівників заблокована у вцілілих відсіках. Скільки людей могло опинитись під завалами, точно ніхто не знає.

"В останнє я говорила з чоловіком увечері. Він збирався на склад розвантажувати свою фуру. Потім вже серед ночі я дізнались, що сталось. В моєму будинку зникла електрика і телефон розрядився. Я приїхала сюди, але, як бачите, там все виглядає дуже погано. Я страшенно хвилююсь", - каже керівниця поліції Едвардсвілля МайкФілбек.

Схоже, що повністю зруйнована уся південна частина складу, що там в середині можемо лише уявити. Натепер відомо про трьох загиблих працівників складів. Рятувальна операція триває. У штатах, постраждалих від стихії оголосили надзвичайний стан.