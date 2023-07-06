Найстрашніша ракетна атака Львова у фото та відео: кількість загиблих зростає, під завалами шукають людей

Російська терористична армія в ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих цілей вдарила по житловому будинку. Відомо про 6 загиблих та 40 постраждалих, проте розбирання завалів триває й досі. Рятувальники кажуть, що будівля обвалилася практично до першого поверху, а тому там під завалами все ще можуть бути люди.

ТСН.ua зібрав усі подробиці найстрашнішої ракетної атаки по Львову за час війни.

Найстрашніша ракетна атака по Львову за час війни: що відбувається на місці

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик із місця події розповіла, що станом на вечір триває розбирання завалів, оскільки там все ще можуть бути люди. Окупанти поцілили в пам'ятку архітектури, будинок розташований біля центру міста.

Розбирання завалів у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

"Знищені вщент квартири, спалені автівки, все довкола засипано склом, попелом та уламками. Зараз комунальні служби розчищають подвір'я, а рятувальники розбирають завали. Досі на зв'язок не виходить одна з мешканок цього будинку. Проте від ранку рятувальники змогли врятувати одразу кількох людей", – каже кореспондентка ТСН.

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару у Львові

Речник пресслужби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев розповів ТСН, що під завалами й досі можуть перебувати люди.

Російська ракета зруйнувала житловий будинок / Фото: Максим Козицький / Facebook

"Найпроблемнішими залишаються 2 квартири, де найбільше руйнувань і завали на 1 поверсі. Оскільки це стара забудова, перекриття тут повністю дерев'яні, всі будівельні конструкції, цегла, дерево обвалилися до першого поверху", – каже він.

Наслідки удару по житловому будинку у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Станом на зараз з-під руїн дістали тіла шістьох мешканців будинку. Це 60-річна мати та її 32-річна донька, яка щойно заручилася й готувалася до весілля, що мало відбутися за кілька тижнів. Також під завалами між третім і четвертим поверхами, яким дісталося найбільше, знайшли тіла 35-річного чоловіка та 63-річної жінки. І вже пообіді рятувальники дістали ще одну загиблу, а о 22:00 – ще одну. Операція триватиме, поки не доберуться до першого поверху.

На місці удару люди шукають своїх родичів

До будинку, який постраждав через ракетний удар, приходять люди, які намагаються розшукати своїх родичів.

Надія, яка мешкає на першому поверсі, в коментарі ТСН розповіла, що вона встигла вибігти до укриття, проте після удару там почала сипатися стіна, тому вона вибігла в пошуках іншого підвалу.

Потерпілим у Львові надають допомогу / Фото: Максим Козицький / Facebook

"Над укриттям почало сипатися, і ми тікали. Єдиний пожиток, який залишився – це коцик (плед – ред.)", – каже потерпіла жителька Львова.

Одна з потерпілих мешканок будинку Олена нещодавно повернулася з-за кордону. Вона врятувала свого собаку, тепер шукає своїх котів.

Знищена автівка у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

У Львівській ОВА кажуть, що по місту влучили три ракети "Калібр", сім вдалося збити. В міській раді кажуть, що планують відновлювати пошкоджений російською ракетою будинок.

Під завалами можуть бути люди

Міський голова Львова Андрій Садовий о 22:00 повідомив, що рятувальні роботи триватимуть усю ніч. Під завалами будинку можуть перебувати ще 5 людей. Згодом стало відомо, що тіло однієї жительки будинку знайшли. Наразі пошукові роботи тривають.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що до пошукових робіт залучили 668 осіб та 139 одиниць техніки – зокрема рятувальників, медиків, поліціянтів, представників комунальних служб, волонтерів.

"Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили в модульне містечко, готель і дитячий центр спорту, туризму та екскурсій. Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання", – написав Козицький.

Будинок, в який у Львові влучила російська ракета / Фото: Максим Козицький / Facebook

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