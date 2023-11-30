Найтитулованіший в Україні: пес Карбон потрапив до національного реєстру рекордів

У четвер, 30 листопада, німецька вівчарка із Києва 4-річний Карбон став рекордсменом Книги рекордів України як найбільш титулований собака.

Про це йдеться в ТСН.

У свої чотири роки він – найтитулованіший пес в Україні. Карбон потрапив до національного реєстру рекордів, бо здобув аж 35 найпрестижніших титулів у двох десятках країн світу. Пес уміє брати слід, виконувати найрізноманітніші команди. І вражає суддів на виставках своєю красою, грацією та породистістю.

Аби бути у формі, Карбон щодня тренується. Власниця Оксана Тонкаль каже: скоро разом зі своїм улюбленцем знову поїдуть на міжнародні змагання – здобувати нові перемоги. А ще чотирилапий рекордсмен назабаром вперше стане батьком. Характер у Карбона спокійний, меблі вдома не псує, до людей не агресивний. Але деякі собачі слабкості все ж має – ганяє котів.