Найтитулованіший в Україні: пес Карбон потрапив до національного реєстру рекордів

Пес Карбон з Києва встановив рекорд України за кількістю найпрестижніших титулів.
У четвер, 30 листопада, німецька вівчарка із Києва 4-річний Карбон став рекордсменом Книги рекордів України як найбільш титулований собака.
Про це йдеться в ТСН.
У свої чотири роки він – найтитулованіший пес в Україні. Карбон потрапив до національного реєстру рекордів, бо здобув аж 35 найпрестижніших титулів у двох десятках країн світу. Пес уміє брати слід, виконувати найрізноманітніші команди. І вражає суддів на виставках своєю красою, грацією та породистістю.
Аби бути у формі, Карбон щодня тренується. Власниця Оксана Тонкаль каже: скоро разом зі своїм улюбленцем знову поїдуть на міжнародні змагання – здобувати нові перемоги. А ще чотирилапий рекордсмен назабаром вперше стане батьком. Характер у Карбона спокійний, меблі вдома не псує, до людей не агресивний. Але деякі собачі слабкості все ж має – ганяє котів.
Раніше повідомлялося, що у Рівному пес врятував господарів під час пожежі.
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