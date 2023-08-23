Найвідоміший японець Харкова присоромив деяких українців: за лічені місяці заговорив українською

У віці 75 років японець Фумінорі Цучіко заговорив українською. За місяць іноземець зміг опанувати незнайому фонетику та вивчити понад пів сотні слів. До Харкова з Японії Фумінорі переїхав торік, коли місто щодня окупанти обстрілювали з артилерії. І оселився з харків’янами у метро - задля підтримки. А тепер щодня годує понад тисячу людей гарячими обідами.

Як українська кухня допомагає у вивченні мови, йдеться у сюжеті ТСН.

Вже місяць як Фумінорі вчить українську мову. Поки він вільно володіє лише кількома десятками слів. Втім навчається щодня.

Фумінорі Цучіко відкрив кав'ярню у Харкові / Фото: ТСН

Ще у квітні Фумі — так його кличуть друзі — вирішив відкрити безкоштовну кав’ярню для харків’ян. Допомогли у цьому благодійники з Японії та українські фонди. Щодня у кав'ярні роздають понад тисячу гарячих обідів. Тож назви страв та продуктів японець запам’ятовує швидко. Перед відкриттям закладу вчиться презентувати меню і закріплює вивчене на кухні.

"Я залишаюсь тут назавжди. І я намагаюсь вивчити українську, щоб розуміти людей та спілкуватися з кожним. Мені дуже важко вчити українську. Я не звик до такої вимови. І я старенький. Я можу запам’ятати слово, а зранку я вже забуваю", - зізнається волонтер.

Допомагає у вивченні кожен з працівників кав’ярні. Та найбільше - адміністраторка Наталя.

Адміністраторка Наталя / Фото: ТСН

"Спочатку він просто ловив однакові слова. Ну як "банан", наприклад. Він каже: "О, банан у всьому світі банан. Він не змінюється". Потім - ті продукти, які він дуже любив. Він дуже любить нашу картоплю. І він в мене питає: "А як?" Ну, по своєму питає, як буде картопля. Ну ми зійшлись на тому що це патета", - розповіла жінка.

Він не знав української, вона — японської, але Фумі та Наталя порозумілися від першого дня знайомства. Після повномасштабного вторгнення Росії японець вирішив приїхати до України, щоб підтримати людей. А у червні оселився у харківській підземці.

Японець Фумінорі Цучіко / Фото: ТСН

Разом із сотнями українців японець чув удари російських ракет та снарядів. Намагався підтримати людей як міг. Вже тоді закупав та роздавав продуктові набори, розважав дітей. Допомагала Фумінорі Наталя. Нині вона працює у його кав'ярні.

"Коли прийшла ця людина на поміч, ми не розуміли жодного слова. Він сам запропонував мені перекладач. І з часом вчимося розуміти друг друга без перекладача. Я вже щось підучила, він вже щось розуміє. Він бачить, що я щось хочу спитати чи я бачу, що він. І він каже: "О Наталя, пліз транслейт (з англ. "будь ласка, переклади" - ред.)" - розповідає Наталя.

Японець Фумінорі Цучіко / Фото: ТСН

Вона щодня вчить Фумінорі українській, а сама потроху опановує японську.

"Дякую" — "арігато", а якщо хочете побажати смачного то треба говорити "тадакімаз", - розповідає українка.

Біля його кав’ярні щодня шалена черга, тож чоловік щоднязапрошує на обід українською. Плани в японця грандіозні - за 3 роки хоче вивчити досконало українську мову. Такі зусилля, каже, аби комфортно жити в Україні.

"У Харкові мені подобається все. Тут дуже добрі люди. Я залишаюсь тут назавжди, бо хочу допомагати харків’янам. Слава Україні!" - каже чоловік.

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