Найвищу в Україні Менору встановили у Києві на Майдані Незалежності: не минулося без інциденту

Найвищу в Україні Менору встановили у Києві на Майдані Незалежності: не минулося без інциденту

Так Федерація єврейських громад розпочала цьогоріч святкування свята Хануки.

Найвищу в Україні Менору встановили у Києві на Майдані Незалежності. Так Федерація єврейських громад розпочала цьогоріч відзначати свято Хануки. Його ще називають "Свято восьми свічок" або "Свято вогнів".

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 29 листопада.

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"Запалили першу свічку, і щодня протягом восьми днів запалюватимуть іще по одній. Не минулося без інциденту. Декілька громадян почали вимагати у монтажників дозвіл мерії на встановлення малої архітектурної форми. Документом ті лишилися не задоволені і вимагали припинити монтаж Менори. Викликали поліцію, і зрештою вітальне слово спікер виголошував в оточенні правоохоронців", - йдеться у сюжеті.

А в Одесі велетенський ритуальний світильник встановили біля пам'ятнику Дюку. Там також запалили першу свічку. Одеські євреї обіцяють щодня протягом тижня в центрі міста пригощати гостей своїми улюбленими святковими стравами — пончиками в цукровій пудрі та картопляними оладками.

Гучно Хануку відзначають і у Чернівцях. Там пригощали всіх охочих і навіть влаштували фейєрверк.

Довідка: Ханука — це єврейське восьмиденне зимове свято, яка відзначається від 28 листопада до 6 грудня. Воно символізує перемогу світла над темрявою, чистоти і щирості, духовності — над матеріалізмом. А Менора або семисвічник є одним з найдавніших символів юдаїзму і єврейських релігійних атрибутів.

Новини Києва: найвищу в Україні Менору встановили в столиці на Майдані незалежності

Зазначимо, що Київ почав готуватися до зимових свят. Так, 25 листопада почали прикрашати київську мерію на вулиці Хрещатик, 36.

Нагадаємо, цьогорічна тематика новорічного свята у Києві – народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства. Проте, сцени та концерту на площі не буде.

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