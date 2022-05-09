Найжахливіша зброя РФ — її люди: як зазомбовані росіяни напали на журналістів 1+1 у Берліні

Найжахливіша зброя РФ — її люди: як зазомбовані росіяни напали на журналістів 1+1 у Берліні

"Мракобіси", обвішані медалями і радянськими прапорами, побили знімальну групу 1+1 під час знімання сюжету про 9 травня.

На 9 травня росіяни традиційно збираються у Трептов-парку, біля монументу радянському солдатові. І це ніяка не пам'ять про Другу світову, а спроба скористатися нею, щоб продемонструвати свою агресивну підтримку загарбницьких дій Росії. В цьому журналісти пересвідчилися, коли прийшли до Трептов-парку. Вислухали від людей, які там зібралися, всі можливі тези російського зомбоящика і натомість отримали стусанів.

Про це йдеться в ТСН

8 травня, у День пам’яті жертв Другої світової війни, біля монументу радянському солдату зібралися українці з Берліна, біженці, дипломати різних країн, українське посольство.

А 9 травня сюди прийшли "мракобіси", обвішані медалями, з плакатами "бессмертный полк" і радянськими прапорами в руках.

"Ура! Будет новая победа", — кричали росіяни.

Росіяни в Берліні шикуються біля Бранденбурзьких воріт — у так званий "бессмертный полк".

Тут журналісти зустрічаються із одеситом – блогером Станіславом Домбровським. Його поліція просить зняти светра, бо на ньому "те, що показують російському кораблю".

До нашої скромної маленької групи весь час була прикута увага не тільки поліції, а й преси. Журналістів постійно питали, чи вони не бояться.

Без ідеологічних дискусій в цей день не обійшлося: "А что с Донбасом 8 лет делали". Та це не єдиний наратив російського зомбоящика, що транслює, як під копірку, цей онімечений росіянин. Зокрема, і найпопулярніший - про Бандеру: "Он что-то с Гитлером совместно организовывал".

Колона росіян із портретами на палицях, зокрема і Сталіна, рушає від Бранденбурзьких воріт, до меморіалу радянському солдатові. Де ще вчора в українців був День пам’яті — у росіян свято.

Обійшовши колону попереду, видно, що вчорашніх вінків від дипломатичних місій світу і українського посольства немає. Натомість стоять російські.

Почувши українську мову у журналістів, зомбоящик вмикається миттєво. Там імперський шовінізм і повне заперечення всього українського.

"Ленин придумал Украину. Да? Вот человек знает — в 1928 году".

Замітка на полях: 4 роками раніше Ленін помер. А далі — "побєдобєсіє".

І якщо цього не розуміють росіяни, які своїм домом обрали Німеччину і настільки бояться втратити німецький паспорт, що готові під конвоєм поліції покладати квіти, то жоден солдат із Росії цього не зрозуміє і поготів. Тому виникатимуть запитання: скільки ще світ буде закривати ночі на агресивну, зазомбовану найжахливішу зброю Росії — її людей.

Післямова. Німецька поліція відкрила адміністративну справу за напад на журналіста. Агресивний рашист кілька тижнів буде хвилюватися — мінімум за штраф. Максимум — депортація. Акція закінчилася, і росіяни розповзлися по бутіках.

Нагадаємо, що у Берліні росіяни напали на знімальну групу "1+1", зокрема телеведучу Наталю Мосейчук.

Посольство вимагає термінове розслідування цього інциденту.

Раніше влада Берліна заборонила 8 і 9 травня використання будь-якої української символіки. Посол України в Німеччині назвав це "ляпасом українському народу".

Пізніше у Берліні все ж дозволили символіку України на заходах 8−9 травня, однак з умовами.