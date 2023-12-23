Не кається і проситься на фронт: що відомо про суд над жорстоким катом українців з донецької "Ізоляції"

В Україні судять одного із найжорстокіших катів донецької тюрми "Ізоляція", в якій бойовики "ДНР" жорстоко знущались з українців. Зрадник свого часу навіть переїхав до Києва та жив мирним життям, проте 2021 року після розслідування ТСН нелюда "Палича" впіймали.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Кат з "Ізоляції" змінив свої свідчення

Два роки тому на перших допитах кат з "Ізоляції" Денис Куликовський на псевдо "Палич" зізнався у злочинах, проте зараз усе заперечує.

"Позивний "Палич" я вперше почула від бранців так званої "ДНР", коли наприкінці 2019 стався останній перед повномасштабним вторгненням обмін полоненими. І саме тоді в Україну повернулися цивільні, які пережили катування і тортури в "Ізоляції". Колись це був завод ізоляційних матеріалів, який у 2010 донеччани перетворили на мистецький простір українського вільного міста. А в 2014 - проросійські бойовики облаштувати там таємну катівню", - каже кореспондентка ТСН.

Затримання Куликовського

ТСН отримала ексклюзивні кадри в'язниці "Ізоляція". У кімнатах конторського приміщення - камери для полонених. Окремо - кімната-катівня із залізним столом та знаряддям для тортур. І найголовнішим у цій тюрмі був "Палич", або "Аїд", або "Перший". Він же - Денис Куликовський.

Саме Куликовського бранці "Ізоляції" згадували як найздібнішого з усіх інших проросійських катів. Про нього кажуть: він може вибити і витрусити з людини будь-яку інформацію.

Що відомо про затримання Куликовського, який два роки жив у Києві

Валерій Соколов на "Ізоляції" провів сорок місяців - від осені 2016 до літа 2019 року. Найстрашнішим видом тортур для нього тоді стала стіна плачу - коли три доби потрібно стояти, без води та туалету.

Валерій Соколов

ТСН розшукала усю можливу інформацію про "Палича" - старі світлини та родину. Денис Куликовський - 1984 року народження. І батьки, і його сестра, і дружина - робили вигляд, що не впізнають Куликовського на фото і переконували, що не знають, де він.

Проте "Палич" іще в 2019-му втік із так званої "ДНР" і переховувався в Києві. У жовтні 2020 року ТСН зняла про нього сюжет, а 2021 року ката затримали біля одного з будинків на столичній Троєщині.

Він одразу здав щонайменше п'ятьох бойовиків, із якими мордував людей на "Ізоляції". Далі був запобіжний захід в одному з маріупольських судів, де "Палич" каявся і вибачався, й обіцяв усе розповісти згодом.

Куликовський поспілкувався з ТСН

Суд по справі ката два роки тривав у закритому режимі. Валерій Соколов - один із небагатьох потерпілих, хто ходить на всі засідання. Від останнього слова Денис Куликовський відмовився. Однак, погодився поговорити з ТСН. Тепер він більше не кається і не вибачається, але хоче йти на фронт.

"Якби мені дали право, я б пішов на фронт. Якщо я в чомусь винен - я б свою провину спокутував", - каже Куликовський.

Його жертва Валерій Соколов наголошує, що "Палич" боягузливий, а тому зараз вигадує, що ні в чому не винен.

Прокурори просять для Дениса Куликовського 15 років ув'язнення. Вирок мають оголосити вже на початку 2024 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 22 грудня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Дениса Куликовського, на прізвисько "Палич", контррозвідника СБУ затримала на початку листопада 2021 року у Києві. Катові донецької в'язниці інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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