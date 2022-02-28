Назад до Середньовіччя: росіяни прокинуться з доларом по 300 рублів, шаленою інфляцією та чергами за хлібом

Назад до Середньовіччя: росіяни прокинуться з доларом по 300 рублів, шаленою інфляцією та чергами за хлібом

У понеділок, 28 лютого, росіяни прокинуться вже в новій реальності. Точніше, в старій. І не радянського зразка із залізною завісою, бо навіть проти СРСР Захід не запроваджував таких пекельних санкцій.

Схоже, що воєнний злочинець Путін хоче розв’язати Третю світову війну. У неділю, 27 лютого, після наради з такими ж злочинцями, як і він, - міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, Путін наказав перевести російські сили стримування, тобто ядерні, "в особливий режим несення бойового чергування".

Світ має зупинити це божевілля. Не може одна людина погрожувати світу ядерним знищенням. Хоча, це не дивно, бо в Кремлі вже агонія. Західні санкції вдарили так, як ніхто в Москві не очікував. Надвечір неділі, 27 лютого, росіяни стояли у величезних чергах до банкоматів, щоб зняти готівку. Долар в обмінниках здорожчав майже втричі - до 200 рублів, хоча ще тиждень тому був по 80 рублів.

У понеділок, 28 лютого, росіяни прокинуться вже в новій реальності. Точніше, в старій. І не радянського зразка із залізною завісою, бо навіть проти СРСР Захід не запроваджував таких пекельних санкцій. А ті, хто перебувають за кордоном, не знатимуть, як повернутися додому, бо Євросоюз повністю закрив своє небо для російських авіакомпаній. Ну і те, про що раніше вже писав ТСН.ua, сталося – Захід запровадив санкції проти золотовалютних резервів Росії.

П’ять днів широкомасштабної війни проти України обернулися для Росії катастрофою. ТСН.ua докладно розповідає про те, як світ добиває путінський режим, а заразом і всіх росіян за фактичний геноцид українців.

"Хвальона" російська армія

Путінський бліц-криг провалився. Київ взяти не вдалося. Вже чотири доби Україна мужньо відбиває атаку. Кількість вбитих росіян невпинно наближається до 5 тис. За дві доби в Україні мобілізували майже 100 тис. громадян, половина з них – це резервісти Сил територіальної оборони зі зброєю в руках. Інші озброїлися коктейлями Молотова, які ще називають "Бандера-Смузі".

Вся 40-мільйонна українська нація демонструє Путіну, що йому тут не раді. Російська армія немотивована, солдати масово здаються в полон. У Корюківці на Чернігівщині українці голіруч зупинили колону танків. А на Херсонщині українські роми просто вкрали російський танк. З іншої російської техніки небайдужі зливають солярку, щоб вона просто не могла йти далі.

Навіть "страшні" кадирівці, якими так лякала Москва, не виконали поставлених заадач. Під Києвом ЗСУ та спецназ СБУ розгромили колону елітного чеченського спецназу разом із генералом, командиром 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомедом Тушаєвим.

Росіяни розуміють, що програють. Саме тому Путін вочевидь тисне на самопроголошеного білоруського диктатора Лукашенка, щоб той підтримав Росію у війни проти України. Тобто, щоб відправив білорусів на вірну смерть. Зеленський навіть пішов на безпрецедентний крок – проговорив телефоном із Лукашенком, який запевнив, що з білоруської сторони в Україну не полетять ракети, гвинтокрили та літаки. А Мінськом прокотилися акції протесту.

Але вже за годину, надвечір неділі, 27 лютого, ворог із території Білорусі поцілив у чернігівський кінотеатр в центрі міста (а це була історична будівля) та житомирський аеродром. За чотири дні війни Росія вбила 16 дітей. Все ж, на переговори з окупантом десь біля річки Прип’ять на нейтральній території ми домовилися. Проте вже заздалегідь можна спрогнозувати, чим вони закінчаться – нічим.

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Економічне дно

У Кремлі скільки завгодно можуть погрожувати світу ядерним знищенням, але ніхто вже не боїться. Євросоюз погодився постачати Україні летальне озброєння на 450 млн євро, включно з бойовими літаками, тобто винищувачами. І це, до речі, вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні. Не кажучи про те, що майже кожна європейська країна окремо постачає Україні амуніцію та озброєння.

Євросоюз вирішив "допомогти" і Кремлю - остаточно загнутися за оголошення Україні війни.

По-перше, офіційний Брюссель заблокував в ЄС Russia Today і Sputnik.

По-друге, таки відрізав Росію від міжнародної банківської системи SWIFT. Проте відключення неповне, як ми очікували, а часткове. Тобто, ЄС відрізав вже раніше санкціоновані російські банки, серед яких ВТБ, "Сбербанк" та інші. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, блок просто не може повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, купівля яких проводитиметься через інші російські банки.

Щоправда, китайські трейдери ще до запровадження західних санкцій відмовилися купувати російську нафту. Бо не зрозуміло, як проводити з Москвою платежі так, щоб не потрапити під санкції. А, як відомо, Китай – головний покупець російської нафти.

По-третє, разом із російськими, від SWIFT відріжуть і білоруські банки за фактично війну проти України на боці воєнного злочинця Путіна.

По-четверте, і, напевно, найголовніше – ЄС, США, Велика Британія та Канада заморозили активи російського центрального банку. А, простіше кажучи, золотовалютні резерви. Росія їх має $640 млрд. Проте велика частина зберігається в західних банках. Тобто, РФ доведеться обирати: або тримати штани, або фінансувати війну проти України.

По-п’яте, все це одразу ж спричинило паніку серед росіян. До банкоматів вишикувалися довжелезні черги. На 22:00 неділі, 27 лютого, долар вже був по 200 рублів. У перший робочий день тижня, в понеділок, 28 лютого, росіяни прокинуться у середньовіччі: долар буде по 300 рублів, готівку з карток зняти буде неможливо, бо багато російських банків вже запровадили ліміти, а до супермаркетів вишикуються шалені черги, бо інфляція розкручуватиметься шаленими темпами.

Авіаблокада Росії

"Русский самолет, иди на **й!". Саме так можна описати те, що зараз відбувається з російською цивільною авіацією. Дуже швидко європейські країни одна за одною перейняли гасло наших героїв - прикордонників українського острова Зміїний, закривши свій авіаційний простір для російських літаків.

Якщо ще вчора свій авіаційний простір для російських літаків закрили понад 10 країн, то вже в неділю, 27 лютого, весь Євросоюз заборонив російській авіації сідати у своїх аеропортах. Ще ніколи в історії цивільної авіації до жодної країни не застосовували таких пекельних санкцій (детальніше на Інфографіці – ред.). Росія також дзеркально закриває свій повітряний простір для європейських авіакомпаній, які також понесуть збитки. Але Росії удар буде значно більшим. Що це означає?

ТСН.ua

По-перше, це повна зупинка авіаційного сполучення між ЄС та Росією.

По-друге, майже всі російські літаки в лізингу. Тобто, вже в понеділок, 28 лютого, компанії-власники літаків попросять Росію повернути судна назад. Ну а своїх у Кремля не так багато. Так, є Sukhoi Superjet 100. Але він то падає, то самозагорається. До того ж, ще й на американських двигунах та французьких комплектуючих, які Захід вже санкціонував.

Вже самі росіяни кажуть, що до Владивостока зможуть доїхати лише потягом або автівкою. А по часу – це два тижні. А Калінінград взагалі опинився повністю відрізаним від Росії і оточений ворожим блоком НАТО.

По-третє, це торкнеться не лише росіян, які не зможуть нікуди вилетіти. Без роботи залишаться тисячі, якщо не мільйони людей, зайняті в туризмі, вантажних перевезеннях та технічних галузях.