"Назарчик бореться": що відомо про немовля, маму якого вбив "Шахед" у Києві

Мати новонародженого Назарчика, Тетяна, померла, батько Вадим перебуває у лікарні з важкими опіками.

Стали відомі нові подробиці про київську родину, яка стала жертвою російського «Шахеда» на початку вересня у Святошинському районі Києва.



Нагадаємо, тоді тяжко постраждала вагітна киянка Тетяна Сакіян та її цивільний чоловік Вадим Богдан. Лікарі ухвалили рішення робити терміновий кесарів розтин жінці та дістали хлопчика Назарчика. Наприкінці вересня Тетяна померла, а її 29-річний чоловік Вадим та немовля перебувають у лікарняних закладах у важкому стані.



Як розповіла в коментарі для ТСН.ua заступниця директора лікарні з медичних питань, де рятують життя Вадима Богдана, Тетяна Бондаренко, пацієнт перебуває у важкому стані.

«Такий пацієнт у нас є, він важкий, але повністю забезпечений необхідним коштом лікарні. У нього близько 80% опіків. Пацієнт проконсультований кафедрами, спеціалістами в області комбустіології (лікування опіків), він забезпечений лікарськими засобами, перев’язувальними матеріалами, знеболювальними», — повідомила нам Тетяна Бондаренко.



Своєю чергою, сестра Вадима Оксана Богдан нам розповіла, що немовля, Назарчик, через стрес та важкі пологи дістав крововилив у мозок:



«Це спричинило важкі наслідки. Довелося робити операцію. Йому встановили систему, яка відкачує рідину. Його стан критичний — він не може сам їсти та дихати, він підключений до апаратів. Але стабільний. Він тримається і дуже великий молодець. Щодо Вадима: у нас є власна ініціатива відправити Вадима за кордон на реабілітацію. Є рахунок для збору коштів, це картка мого чоловіка. Вадим притомний. Про смерть дружини він знає, про стан сина теж…»



Що відомо про цю родину



Тетяна та Вадим мешкали в столиці, їхній малюк мав народитися у жовтні, але лікарі змушені були викликати екстрені пологи.



Рідна сестра породіллі розповідала, що вони родом із Кіровоградської області, до Києва переїхали пів року тому. Сестри завжди жили разом, бо сироти. Тетяна планувала народити сина і переїхати в село на Кіровоградщині, бо боялась обстрілів. За словами дівчини, сестра з чоловіком мріяли про немовля.



Квартира родини Сакіянів, яку вони орендували у Києві, знищена.



«Вони побачили, що він летить просто на балкон. Вони почали бігти. Від цієї хвилі вони дістали опіки. Я взяла телефон, почала світити. На Тетяну впали двері, Вадим її діставав. Одяг на них був обгорілий», — розповідала сестра Тетяни.

