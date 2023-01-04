Назарко, який прославився фразою "не психуй", надалі ділиться заспокійливою мудрістю і мріє про зустріч із татом

Майже 16 мільйонів переглядів та тисячі коментарів - відео, де 4-річний хлопчик із Волині розсипав борошно, а потім заспокоював маму, вже відомою фразою "Не психуй", досі підкорює Інтернет, йдеться в ТСН.

Зірка “ТікТоку" – чотирирічний Назар - за 4 місяці змінив лише зачіску. Зараз триває підготовка до свят і в нього дому, аби процес проходив гладко порада від Назара одна. “Головне - не психувати”, - радить хлопчик.

Ця фірмова фраза кілька місяців тому зробила хлопчика відомим на всю країну. Мережу заполонили сотні мемів, а малюка називали не інакше як другим Арестовичем , який теж уміє позаспокоювати. “Бо такі слова сказав, що вони при нагоді в будь-якому випадку стають”, - переконана мама Назара Ольга.

Сам Назар про те, що він такий популярний у віртуальному світі і не здогадується. А от у рідному селі життя хлопчика неабияк змінилося, тепер навіть вітаються з ним по-іншому. “Привіт тіктокер. Дають сюрпризи мені і смаколики”, - розповідає дитина.

“Приємно ходити з ним вулицями. Його всі впізнають, вітаються”, - хизується мама.

Знамените відео родина знімала для тата Назарчика, який вже пів року як на фронті. Хлопчик його не бачив уже чотири місяці і дуже скучив. Тож цьогоріч із мамою та братиком вони загадують одне бажання на всіх. Назарко сподівається, що уже наступного року всі свята вони відзначатимуть цілою родиною. “Закінчиться війна, коли тато приїде і ми будемо найсильнішими і ми побачимо тата. Бажаю перемоги, не психуйте, не плакайте”, - радить Назарко.

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