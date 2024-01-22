Назавжди 33, або останній вірш, що став пророчим: інтервʼю з матірʼю загиблого Максима Кривцова

Сьогодні йому мало б виповнитися 34 роки.

Поет і військовослужбовець Максим Кривцов з позивним “Далі” понад усе мріяв, щоб його вірші читали. Останній твір поета, опублікований у Facebook за два дні до його смерті, став для нього пророчим.

Його поширили понад тисячу користувачів. Друзі, знайомі і просто пересічні люди не можуть стримати емоцій та висловлюють скорботу за автором щемливих рядків, що потрапили кожному просто в серце.

Моя голова котиться від посадки до посадки

як перекотиполе

чи мʼяч

мої руки відірвані

проростуть фіалками навесні

мої ноги

розтягнуть собаки та коти

моя кров

вифарбує світ у новий червоний

Pantone людська кров

мої кістки

втягнуться в землю

утворять каркас

мій прострелений автомат

заржавіє

бідненький

мої зміні речі та екіпу

передадуть новобранцям

та скоріше б уже весна

щоб нарешті

розквітнути

фіалкою.

До дня народження Максима Кривцова “Сніданок з 1+1” підготував ролик, в якому українські актор та режисери-військовослужбовці зачитали вірш поета.

▶️ Переглянути відео можна за цим посиланням: Останній вірш Максима Кривцова: твір, що виявився пророчим.

Читайте провідні новини дня:

Яким був Максим Кривцов?

Максим Кривцов загинув на фронті 7 січня. Він був учасником Революції гідності, добровольцем і дуже любив свій кулемет. Був веганом, фотографував на плівку і мав дуже багато друзів. Всі, хто його знав, говорять, що добрішої за Максима людини просто не існувало.

Поховали Максима в рідному місті — в Рівному. “Сніданку з 1+1” вдалося поспілкувалися з мамою Максима Кривцова.

Надія Кривцова називає сина золотим дитям і попри біль з легкою усмішкою пригадує, яким він був у дитинстві: “Був дуже балакучим. Це була настільки добра, чуйна дитина. Він був сенсом нашого життя”.

Військовим вона ніяк його не бачила: “Він займався плаванням, робив це дуже добре… В нього був розряд”.

Максим народився в Рівному, навчався в Київському національному університеті технологій та дизайну, любив фотографувати на плівку, обожнював дітей, був ментором у дитячому таборі “Строкаті єноти” в Карпатах. Вважав, що найкращий подарунок на день народження — це книга.

А ще він першокласно готував. Мама Максима розповіла, що він пік дуже гарні еклери: “А паски в нього були, можливо, смачніші, ніж у мене… Максим готував більш вишукано”.

Він був романтиком і дуже тонко відчував світ. “Його вірші надфілософські. Я не знаю, як у нього сформувалося таке мислення, як він міг так відчувати”, — ділиться Надія Кривцова.

Максим був активним учасником Революції гідності, а коли у 2014 росіяни вдерлися на Схід, потайки від найрідніших пішов добровольцем на фронт.

Про те, що син воює, мама дізналася з фотографії в Мережі: “Я випадково побачила його фотографію в Інтернеті у формі. Я зателефонувала і запитала, де він. Максим відповів, що все добре, він на роботі. Я сказала, що бачила його у формі, а він відповів, що то фотосесія і кинув слухавку. А через кілька хвилин зателефонував: “Мамо, мені вже легше. Тепер ви знаєте”.

Довкола Максима постійно крутилися коти, яких він просто обожнював. Він вивозив пухнастих з найгарячіших точок і роздавав онлайн. Пізніше він демобілізувався, але після повномасштабного російського вторгнення знову взяв до рук зброю.

Максим Кривцов / Facebook

Наприкінці минулого року Максим випустив збірку “Вірші з бійниці”. Вона стала однією з найкращих книг 2023-го за версією Українського Пен. Максим не міг цим не тішитися, але дуже переживав за продажі, розповіла його рідна сестра Настя.

Свою смерть Максим ніби передчував. Сестра каже, що Максим просив, аби люди, якщо з ним щось трапиться, памʼятали про нього в дуже простий спосіб: “Щоб читали його вірші, щоб випили коли, зʼїли чипси”.

Нагадаємо, після прощання у Києві українського митця Максима Кривцова з позивним “Далі” поховали в його рідному Рівному 12 січня. Загинув “Далі” за два тижні до свого дня народження. На прощанні із сином у Києві тато героя молився за його побратимів, які залишаються в бою.

▶ На YouTube-каналі “Сніданку з 1+1” можна переглянути за цим посиланням відео: Яким був поет Максим Кривцов? Перше інтервʼю матері героя після загибелі сина

Читайте також: