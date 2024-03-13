Назавжди залишився у небі: в Івано-Франківську попрощались із льотчиком Андрієм Ткаченком

В Івано-Франківську попрощались із 33-річним льотчиком-винищувачем Андрієм Ткаченком. У його МіГ-29 поцілила ворожа ракета, коли він працював у небі над Донеччиною. Побратими віддали йому шану за своєю неписаною традицією.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Пілоти попрощались із побратимом за своїми традиціями

"Блу Хелмет", тобто "синій шолом" - позивний Андрія Ткаченка. За неписаною традицією, військові льотчики приносять на летовище піаніно. Звучить мелодія, вибрана навмання. Музикантка ще не закінчує грати, як хлопці підпалюють інструмент. Так прощаються з товаришами, які загинули у бою.

Спалення піаніно на летовищі

Андрій Ткаченко від дитинства мріяв стати льотчиком

В останню путь льотчика проводжали сотні містян. Свій останній бій Андрій Ткаченко прийняв 8 березня у небі на Донеччиною. Можливості катапультуватися, кажуть побратими, не мав.

Андрій Ткаченко

Мрія літати у Андрія Ткаченка була з дитинства. У небо закохався, коли був пластуном. Після вишколу у летунському таборі "Чота Крилатих" він і озвучив свою мрію стати льотчиком.

Саме в 2006 році він вперше користувався парапланом, вчився літати на параплані, піднімати крило над собою, правильно приземлятися, коли ти стрибаєш з парашута

Скромного, сором'язливого хлопчину "Пласт" перетворив на цілеспрямованого лідера, кажуть друзі. Дитячу мрію він втілив у життя - вступив до Харківського університету Повітряних Сил. По закінченні вишу став льотчиком-винищувачем 114-тої бригади тактичної авіації. Але у довоєнні часи льотчики літали мало. Тож Андрій перейшов в інструктори до молодих пілотів - ділитися знаннями.

Андрій Ткаченко

Спогади побратимів про Андрія Ткаченка

Побратими згадують його як талановитого педагога.

"Він був одним з перших інструкторів, які вчили мене на полігоні працювати. Вчив влучно кидати бомби. Я побачив - він педант своєї справи. В нього гарно документація розписана, все підготовлене. Я вже тоді зрозумів - гарна людина", - каже побратим Дмитро Шкаревський.

Андрій Ткаченко

Але коли ворог розпочав повномасштабну війну проти України, Андрій швидко відновив льотні навички та сам сів за штурвал МіГ-29. Він мав чимало нагород. Звання підполковника отримав посмертно. В останню путь його проводжали з усіма військовими почестями.

Над могилою героя пролетіли побратими і востаннє махнули йому крилами. Кажуть, льотчики не помирають - вони просто назавжди залишаються на небі.

Андрій Ткаченко

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