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Назбирав пакет грибів і заблукав: як у Рівненській області шукали пенсіонера

Назбирав пакет грибів і заблукав: як у Рівненській області шукали пенсіонера

УНІАН

Чоловік відстав від інших грибівників.

У Рівненській області поліцейські з лісниками за годину розшукали 72-річного чоловіка, який заблукав у лісі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 вересня.

Про зникнення пенсіонера повідомила донька. За її словами, батько був з іншими грибівниками, втім відстав і заблукав. З собою мав телефон, але пояснити де саме перебуває, не міг, бо розгубився. 

Копи попросили чоловіка підійти у лісі до найближчого квартального стовпчика та повідомити його номер. За номером знайшли пенсіонера вже за годину. 

Новини України: в Рівненській області поліцейські з розшукали грибівника, який загубився в лісі

Новини України: в Рівненській області поліцейські з розшукали грибівника, який загубився в лісі

Як повідомлялося, на Прикарпатті загубився під час сходження на Говерлу 6-річний Олексій Стефанців. Хлопчик поблизу селища Ворохта відстав від групи та заблукав. Знайшли дитину через 30 годин. 

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