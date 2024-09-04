"Називали сонечком": щемливі подробиці про родину, яку вбила Росія у Львові

Стали відомі нові щемливі подробиці про родину Базилевичів, яка загинула сьогодні у Львові внаслідок обстрілу міста путінською армією.

Нагадаємо, декілька годин тому міський голова Львова Андрій Садовий опублікував на своїй сторінці у Facebook допис з фотографією сім’ї, з якої вижив лише один чоловік – Ярослав Базилевич. За словами Андрія Садового, дружина Ярослава та троє його доньок загинули.

"У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", — написав міський голова.

За його даними, одна з доньок Ярослава, 21-річна Ярина Базилевич працювала в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". На допис Садового відреагували більше 10 тис. користувачів соцмереж. Одна з дописувачок так прокоментувала цю трагедію: "Цепеніє тіло, немає слів". Більшість користувачів соцмереж висловлювали слова підтримки чоловікові, який за мить втратив найдорожчих.

Чоловік Ярослав після ракетної атаки по Львову. Фото із соцмереж

Як повідомила ТСН.ua речниця цієї організації, Юлія Мартинюк, подруги та колеги Ярини згадують загиблу дівчину як таку, яка мріяла подорожувати та розвиватись, пізнавати світ.

"Ярка, щойно отримала диплом бакалавра, якось на роботі розказувала мені, що мріє перевернути ниточку на тій "шапочці" на інший бік під час вручення диплому і вона це встигла зробити. Але вона завжди вчила щось нове, була на різних курсах, знала все і більше, що встигала паралельно до своєї роботи навчити і мене", — каже колега загиблої Вікторія Піцишин.

Подруги Ярини називають її "сонечком", тому що згадують її як теплу та привітну людину, яка обожнювала читати.

На сторінці батька дівчаток, Ярослава Базилевича, 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керуванню автівкою середню доньку. Одна з дописувачок так прокоментувала цей пост: "То таке сонечко золоте. Та середульша. Ти щасливий".

Також на сторінці Ярослава Базилевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-річної річниці шлюбу.

"Ну що ж, 22 офіційно + 3 — це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без Тебе майже не пам'ятаю! Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій Partner in crime. З Тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу Тобі розповісти все, ну — насправді все, Ти ж знаєш! В нас з Тобою вже багато досвіду позаду і сподіваюсь ще більше попереду. Мені подобається з Тобою тусити з старими та з "Новими друзями", знайомитись з цікавими людьми — ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене, я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо. То ж в дорогу!", — написав Ярослав Базилевич, звертаючись до дружини.

Нагадаємо, львів'янка розповіла про кривавий ракетний обстріл: "Все горіло і неможливо було бути в укритті"

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