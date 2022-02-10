Називав повією і знущався: у Чернівцях чоловік жорстоко вбив матір двох дітей

Підозрюваний на суді провину визнав лише частково.

У Чернівцях до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко вбив жінку. Також він повинен заплатити рідним покійної понад 200 тис. грн компенсацій.

Про це йдеться у вироку Садгірського районного суду м. Чернівці, повідомляє ТСН.ua.

Підозрюваний провину визнав лише частково та звинуватив покійну в занятті проституцією

Трагедія сталась у квітні 2021 року. Під час розпиття алкоголю чоловік жорстоко побив співмешканку, через кілька днів жінка померла у лікарні. Без матері сиротами залишилось двоє дітей.

На суді підозрюваний провину визнав лише частково та заявив, що не хотів вбивати жінку. Він почав звинувачувати покійну в тому, що вона нібито була повією і його роздратували нібито дзвінки її "клієнтів". Він заявив, що "вдарив її кілька разів" і більше нічого не пам'ятає. Також підозрюваний стверджував, що нібито давав жінці кошти на утримання її дітей.

Рідні покійної розповіли про знущання та просили суворо покарати чоловіка

Одна із дітей покійної жінки на суді просила засудити вбивцю матері до 10 років позбавлення волі. Також вона просила суд стягнути з підозрюваного понад 300 тис. грн компенсацій за вбивство.

Мати покійної на суді пояснила, що її донька майже рік мешкала з підозрюваним. За цей час вони рідко спілкувались, оскільки чоловік забороняв жінці телефонувати рідним та контролював її. Вона додала, що про побиття доньки вона дізналась 10 квітня на свій день народження. Також вона підтвердила, що чоловік жорстоко бив її доньку, через що вона зверталась до поліції.

Брат покійної підтвердив її слова та додав, що одного разу підозрюваний жорстоко побив його сестру та покинув посеред дороги.

Тітка підозрюваного заявила, що про конфлікти в родині нічого не занала

Тітка підозрюваного розповіла, що в день трагедії до її квартири забіг племінник та заявив, що його співмешканці стало зле у гаражі. Вона викликала медиків та побігла до жінки. Водночас вона додала, що про конфлікти між покійною та підозрюваним нічого не знала.

Вирок суду

Суд визнав підозрюваного винним за ч.2 ст. 121 КК України та засудив до 9 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити родичам покійної 20 467 грн матеріальної шкоди, 200 тис. грн моральної шкоди та 22 100 грн витрат на правову допомогу. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в одному з гаражів спального району Чернівців знайшли непритомною матір двох дітей Олену. Її нещадно побив 33-річний цивільний чоловік під час сварки. Після побоїв молода жінка ще тиждень пролежала у комі в лікарні, та врятувати її не вдалось. 19 квітня 33-річна Олена померла, 21 квітня її поховали.

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