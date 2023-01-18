“Називають одноразовими, їм не надають меддопомогу”: військові розповіли, з ким воюють під Горлівкою

Під Горлівкою наші збройні сили зупинили прорив окупантів - мінус три бронемашини піхоти і ворожий танк. Знищили не лише російську техніку, а зо два десятки солдатів, йдеться в ТСН.

На цьому відтинку фронту бійці намагаються сильно не висовуватись з укриття, а ні вдень, ані вночі. Таке підземне життя у цього підрозділу вже понад пів року. Хлопці тримають надважливу ділянку на підступах до поки окупованої Горлівки. Навколо суцільні заміновані поля і наші позиції, аби ворог не прорвався у тил української Авдіївки, бо ж мобілізованих росіян і тут побільшало. “За нашими джерелами, вони дуже велику кількість втрат несуть - 200,300. Ті, які воюють, вони їх називають одноразовими, вони їм не надають ніяку меддопомогу”, - розповідають бійці.

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Прорвати лінію оборони цих бійців у росіян поки не вийшло. Останній танковий штурм якраз днями відбили піхотинці. Спалені бронемашини і танк поповнили статистику Генштабу про знищену техніку окупантів. “Спеціально сказали вдарити біля танка. Там десь є піхота, її не видно, а вона є”, - розповідають бійці.

Армійці напалили стільки техніки за допомогою німецької зброї - “Панцерфауст”.

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