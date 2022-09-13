Київського суддю звинуватили у допомозі посібникам окупантів: він усе пояснює нормами закону

Київську освітянку, яку підозрюють в тому, що здавала окупантам розташування ЗСУ та тероборони, скоро можуть оголосити в розшук. До судді, який призначив їй заставу - безліч питань.

В Україні набирає нових обертів гучна історія з директоркою школи одного з закладів Київської області, яка, за версією слідства СБУ, співпрацювала з окупантами, котрі, своєю чергою, обіцяли призначити її "міністром освіти в разі захоплення столиці". За даними правоохоронців, жінка здавала окупантам місця розташування ЗСУ. Після того, як силовики довідались про її діяльність, відбувся суд, але суддя дав обвинуваченій можливість вийти під заставу в півмільйона гривень. Тепер, як наголошують правоохоронці, директорка зникла та може перебувати за кордоном.

Заплатила 500 тис. грн та зникла

"Під час обрання запобіжного заходу ми клопотали про тримання цієї особи під вартою, без можливості внесення застави. Суд визначив альтернативний запобіжний захід в вигляді застави в 500 тис. грн. Обвинувачена внесла таку суму. Зараз ми отримали ухвалу про примусовий привід громадянки, оскільки вона не з’являється на засідання", - повідомила ТСН.ua речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За даними прокуратури, якщо обвинувачена не з’явиться на наступному засіданні (воно має відбутись 16 вересня), то буде оголошена в розшук, а правоохоронці будуть порушувати питання щодо направлення застави в дохід держави.

Після всього цього, в поле зору правоохоронців потрапив суддя, рішення якого допомогло обвинуваченій втекти. Силовики з’ясували, що скандальне рішення про нетримання директорки під вартою ухвалив суддя Солом’янського райсуду Києва Максим Вишняк. З офіційних та відкритих джерел про нього відомо, що свою кар’єру він починав в Луганській області, уродженцем якої він є.

Прихильників ворога не карав суворо

Наші джерела серед правоохоронців розповіли, що після того, як вони копнули глибше, то виявилось, що суддя, який випустив її під заставу, – не такий і простий.

"До нього самого є запитання. Фактично могли втекти всі обвинувачені в сприянні ворогу, щодо кого цей суддя ухвалював рішення і як запобіжний захід призначав застави. З усіх них заставу змогла сплатити тільки ця освітянка, інші не змогли цього зробити. Про інших відомо, що це – небезпечні люди, які збирали відомості про розташування Збройних сил, тероборони", - кажуть наші співрозмовники в силових структурах.

Також ми з’ясували, що вже відкрито кримінальне провадження, в ході якого буде ретельно з’ясована зацікавленність чи неупередженість судді. Крім цього, в судді пройшли спецобшуки. В нього були знайдена георгіївська стрічка, гранати та декілька символічних для радянського побуту речей.

Адвокат: таких суддів дуже мало

Ми дали можливість судді висловити свою позицію щодо заяв про претензії до нього з боку правоохоронців, також попрохали прокоментувати обшук. Телефоном, який вказаний на офіційному сайті Солом’янського суду Києва як номер судді, відповіла його помічниця. Вона вислухала питання, через деякий час зателефонувала журналісту та повідомила, що зараз суддя зайнятий, але, можливо, прокоментує ситуацію, коли з’явиться час. Згодом помічниця судді повідомила, що на всі питання готовий відповісти не суддя, а його адвокат.

"Щодо громадянки та застави – суддя подовжував строк тримання під вартою ще на один місяць і визначив заставу, оскільки так передбачав закон, - повідомив адвокат Олександр Усович, який представляє інтереси судді. - Інакше він поступити не міг. Заставу він визначив в 500 тис. грн. Громадянка не вийшла на свободу. Рішення слідчого судді було оскаржено до апеляційного суду. Останній залишив рішення без змін. Вона вийшла під заставу лише тільки після того, як апеляційний суд переглянув рішення слідчого судді. Тому він діяв виключно в рамках закону".

До цього адвокат додав: "Таких суддів залишилось дуже мало. Суддів, які мають законну принципову проукраїнську позицію та керуються законодавством. Щодо обшуку: нічого з того, що ви назвали (георгіївська стрічка, гранати, портрет Леніна, радянські листівки) ніколи не належало йому. Він ніколи не тримав в руках ні вогнепальної зброї, ні гранат".

Прокоментувати ситуацію щодо рішень судді відносно тих, хто обвинувачується у співпраці з ворогом, пообіцяли і у Вищій раді правосуддя, куди редакція ТСН.ua надіслала відповідний інформаційний запит.

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