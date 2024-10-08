Називає себе "Богородицею" і "зцілює" винятково за гроші: в соцмережах спалахнув гучний скандал

В соцмережах спалахнув гучний скандал через жінку, яка назвала себе "Богородицею" та яка начебто здатна допомогти одужати тяжкохворим людям.

Про цю історію написала допис у соцмережі комунікаційниця Надія Потоцька.

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"Мені написала малознайома дівчина, – розповідає Надія Потоцька. – Просила гроші, щоб дати "жінці, яка енергетично підтримує" її коханого, який у комі. Далі зʼясувалося, що коханий понад пів року в комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка "шле енергію", щоб він жив. Вона це може робити лише тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно".

За словами Потоцької, ця малознайома дівчина просиала про грошову допомогу в понад 25 її знайомих.

"Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати в борг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим. Але все ж вирішила опублікувати застереження", – пише Надія Потоцька.

Вона додає: "Це не мій бій. Не робитиму викривальні матеріали і щось вирішувати. Але хочу, щоб ви знали про небезпеку. Бо такі люди вже є. Буде ще більше. Вони будуть виловлювати тих, хто в біді. Хто здатен на все заради порятунку близьких. Це велика небезпека, яка може прийти до кожного. Будьте пильні. Піклуйтеся про близьких".

Вже у своєму наступному дописі Надія Потоцька написала таке: "Разом з історією "Богородиці" випливли історії ще десятків таких. Вони були і є, але саме зараз вони – велике зло. Війна ранить і фізично, і ментально. Сьогодні родини військових максимально беззахисні. І цим користуються дуже безсовісні люди. Нам, як країні, потрібно запускати діалог про це та інформаційну кампанію проти подібних шахраїв".

На дописи Потоцької відреагувало понад тисячу українців, серед яких є й активісти, і військові. За словами дописувачів, "Богородиця", яка "зцілює" винятково за гроші, підшукує родини, зокрема, й тяжкопоранених військових.

Жінка, яка називає себе "Богородицею"

Як з’ясував ТСН.ua, постраждала, про яку написала комунікаційниця – мешканка Волинської області. За попередніми даними, вона намагається зібрати понад 40 тис. грн на порятунок життя. Не виключено, що ці гроші планує віддати "Богородиці" в обмін на "енергію" для свого коханого.

В поліції нам повідомили, що вже звернули увагу на ці дописи та вирішують, що можна зробити в цьому разі.

"Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу, добровільно віддає або намагається віддати гроші. В ідеалі постраждала має звернутися з заявою до правоохоронних органів, яка буде прийнята, після чого буде вжито відповідних заходів. Станом на зараз питання залишається відкритим, тому що ознаки шахрайства є, а заяви, наскільки відомо – немає", – повідомили нам правоохоронці.

Сама ж "Богородиця" на своїх сторінках у соцмережі представляється цілителькою, яка "зцілює людей, родини, землю".

Судячи з фото та інформації на її сторінці, вона живе в Києві, але є уродженкою Золотоноші Черкаської області.

Раніше повідомлялося, що в Києві аферист заробив на волонтерах і дружинах військових 600 тисяч гривень.

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