Назвалася донькою та сказала, що потрапила у ДТП: у Рівному шахраї придумали зухвалу схему обману пенсіонерів

Назвалася донькою та сказала, що потрапила у ДТП: у Рівному шахраї придумали зухвалу схему обману пенсіонерів

Ошукали пенсіонерку майже на 300 тисяч гривень.

У Рівному 86-річній жінці зателефонувала невідома, назвалася її донькою, повідомила, що потрапила в ДТП і терміново потребує грошей на лікування.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 січня.

За лічені хвилини після цього до схвильованої матері прийшов чоловік, який назвався правоохоронцем і пообіцяв передати гроші до лікарні. Жінка віддала 5 тисяч гривень, а поки відволіклася — невідомий поцупив решту заощаджень — 80 тисяч гривень та 7,5 тисяч доларів.

Коли ж пішов, жінка нарешті зв'язалася із донькою і зрозуміла, що її ошукали. Псевдоправоохоронця поліцейські згодом знайшли і затримали. Чоловіку загрожує до 6-ти років за гратами. Нині шукають його спільників.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема, завдяки якій нечисті на руку громадяни дурять українців. Користуються злочинці ОLХ-доставкою.

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