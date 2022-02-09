Назвав бандитом і вимагав безкоштовної медицини: на Дніпропетровщині хворий зламав лікарю руку через ліки

Назвав бандитом і вимагав безкоштовної медицини: на Дніпропетровщині хворий зламав лікарю руку через ліки

Нападника засудили до 1 року обмеження волі.

У Дніпропетровській області пацієнт через те, що лікар порекомендував йому купити медичні препарати, називав медика бандитом та зламав йому руку.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред), повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, інцидент стався у приміщенні КП "Солонянської ЦРЛ", куди госпіталізували чоловіка, який впав з моста. Він обурився тим, що у лікарні йому порекомендували купити ліки та накинувся на медика з кулаками.

На суді підозрюваний провину визнав частково та заявив, що йому не сподобалось те, як медики ставляться до хворих і він під час словесної перепалки вдарив лікаря.

Потерпілий медик повідомив, що він вколов хворому знеболювальне, проте чоловіку були потрібні сильніші ліки. Тоді він написав рецепт і дядько підозрюваного пішов до аптеки. Через це хворий почав обурюватись та вимагати безкоштовної медицини. Він назвав лікаря бандитом та побив його. Внаслідок цього у медика діагностували перелом руки.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 122 КК України та засудив до одного року обмеження волі. Покарання нападник відбуватиме у виправному закладі. Також він повинен сплатити потерпілому 12 тис. грн моральної компенсації.

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