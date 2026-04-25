"Називав себе генералом російської армії": нові шокувальні подробиці про стрільця, який вчинив у Києві теракт

У Києві стрілець ходив дворами і розстрілював людей, неначе в тирі. Майже тиждень тому в столиці убивця забрав життя семи людей, іще стільки ж — досі в лікарні. За даними слідства, ймовірно, чоловік мав психічний розлад. Проте зброєю володів — законно.

Усі подробиці трагедії та чому під шквалом критики опинилась уся правоохоронна система — кореспондентка ТСН Аліна Лісова вивчала.

Очевидці розповіли про моторошний розстріл людей у Києві

«Фарба на асфальті, де ще донедавна були сліди крові, а також квіти, які сюди приносять у пам’ять про загиблих — це все нагадує про криваву трагедію. Саме на цій вулиці у Голосіївському районі чоловік з карабіном у руках відкрив вогонь по людях», — каже Аліна Лісова.

Основна версія слідства — після чергової побутової сварки із сусідом нападник дістав травматичну зброю і відкрив вогонь.

«Спочатку тут почалися постріли, ми не зрозуміли в чому справа. А потім сім’я, у них двоє дітей — дівчинці 8 років і хлопчику десь 10, а ще сестра жінки — вони почали бігати», — каже Світлана, мешканка будинку.

Далі зловмисник піднявся в квартиру, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання і повернувся.

«Саша, який загинув… спочатку той стріляв йому з пістолета, потім підійшов, просто приставив гвинтівку і в потилицю в упор вистрілив. Наш двірник підійшов — і він у нього теж вистрілив», — каже Світлана, мешканка будинку.

Після цього нападник рушив до супермаркету. Його заручниками стали відвідувачі та працівники.

Хто такий Дмитро Васильченков?

Нападника ліквідували під час штурму. Ним виявився Васильченков Дмитро Васильович. Уродженець Москви, колишній військовий ЗСУ, який тривалий час жив у РФ, потім у Бахмуті, а згодом — у Києві.

«Дмитро Васильченков жив ось у цій квартирі на 5 поверсі орієнтовно 10 років. Після пожежі помешкання вигоріло вщент. Ми побачили сейф, де, ймовірно, зберігалась зброя», — каже Аліна Лісова.

Голова Нацполіції Іван Вигівський зазначає, що вбивця був конфліктним і мав ознаки психічних відхилень.

«Він скаржився на сусідів, хтось там стукає, хтось водою заливає. Інколи ходив по під’їзду, називав себе генералом російської армії», — каже він.

Зброя була зареєстрована. Довідку про психічне здоров’я він отримав у приватному медзакладі, який зараз перевіряють.

Хронологія вбивств: 10 хвилин — 7 життів

Слідству допоміг диктофонний запис, який вів сам нападник.

«10 хвилин з моменту виклику поліції і заходу в магазин. За 10 хвилин він встиг піднятися, взяти карабін, спалити квартиру і переміститися шляхом, де вбивав людей», — каже Іван Вигівський.

Серед загиблих: сусід Олександр та його родичка Яна, двірник дядя Саша, пенсіонер, музикант та 23-річний працівник супермаркету.

«У переважної більшості пацієнтів є пошкодження черепа, лицевого скелета. Постріли проводились в голову. Нападник нікого не збирався лишати в живих», — каже Сергій Дубров, директор лікарні №12.

Криза системи: патрульні, що втекли

На другий день у мережі з’явилося відео, де патрульні, що прибули першими, втекли від стрільця, залишивши цивільну дитину без захисту. Очільник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков оголосив про відставку.

«Відповідно до закону, вони могли застосовувати зброю і навіть ліквідувати злочинця. Система переживає кризу: кадровий голод та парадокс, коли поліцейських судять за правомірне застосування зброї, що змушує інших вагатися у критичний момент», — каже Володимир Мартиненко, ексрадник міністра МВС.

У МВС заявили про перенавчання особового складу, а в Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра Клименка. Основною версією залишається психічне захворювання нападника без ідеологічного підґрунтя.

